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Ukraynalılar, Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor

02 Mart 2022 15:53

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Rusya’nın devam eden Ukrayna saldırılarında Romanya sınırında araç kuyrukları oluşurken, araçları olmayan Ukraynalılar sınırı yürüyerek geçmeye çalışıyor.

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Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları 7. gününde devam ederken, ülkeden kaçışlar da hız kazandı.

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Çatışmaların şiddetlendiği şehirlerden sınır bölgelerine gelen siviller, bu noktalardan ülkeden çıkmaya çalışıyor.

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Ülkenin Romanya sınırında da binlerce araç sınırı geçmek için bekleyişini sürdürüyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları şartları daha da zorlaştırırken, aracı olmayan siviller sınır bölgesine yürüyerek gelmek zorunda kalıyor

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Ukrayna’da öğrenci olan bir kişi, Harkov kentinden Romanya sınırına geçerek Almanya’ya ulaşmaya çalıştığını dile getirerek, “Savaş istemiyoruz. Dünyada savaş olmasın istiyoruz. Ukrayna için dua ediyoruz. Annem Harkov’da. Harkov’un merkezi dün bombalandı. Dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ukraynalılar, Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor

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Ukraynalılar, Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor

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Ukraynalılar, Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor

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Ukraynalılar, Romanya sınırını yürüyerek geçmeye çalışıyor

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