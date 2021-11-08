Uğurcan Çakır: Türkiye, nasıl mücadele ettiğimizi gördü
08 Kasım 2021 10:40
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Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrıldı. Derbiye damga vuran Uğurcan Çakır, takımın performansıyla ilgili olarak “Başarımızın en önemli sırrı bu. Hiçbir futbolcu bireysel başarıyı önemsemiyor, herkes bu seneye inanıyor. Türkiye, şampiyonluğu ne kadar arzuladığımızı ve nasıl mücadele ettiğimizi gördü” dedi.
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Süper Lig'de 23 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, Beşiktaş maçını da kayıpsız geçti. Bordo-Mavililer, Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
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Derbiye kurtarışlarıyla damga vuran milli kaleci Uğurcan Çakır maç sonunda Josef'le gerginlik yaşamıştı. Tecrübeli eldiven Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.
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"Bu takımda ben yok, biz var" diyen 25 yaşındaki eldiven, "Başarımızın en önemli sırrı bu. Hiçbir futbolcu bireysel başarıyı önemsemiyor, herkes bu seneye inanıyor. Türkiye, şampiyonluğu ne kadar arzuladığımızı ve nasıl mücadele ettiğimizi gördü. Bu yolun sonunda başarılı olacağımızı biliyoruz" diye konuştu.
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6 ŞUTUN 5'İNİ KURTARDI | Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında kalesine çekilen 6 isabetli şutun 5'ini çıkardı ve yüzde 83'lük başarı oranı yakaladı.
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Trabzonspor bu sezon kalesinde gördüğü 11 golle Süper Lig'in en az gol yiyen 3. takımı konumunda bulunuyor. Bordo-mavililer, 3 maçta kalesini gole kapatırken, sadece Galatasaray maçında kalesinde 2 gol gördü.