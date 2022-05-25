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Uçan otomobilin tanıtımı yapıldı

Akıllı uçuş kontrol sistemi ve otonom uçuş yeteneği ile donatılmış 5. nesil uçan araba XPENG X2 sergilendi

25 Mayıs 2022 12:17

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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, 'X2' isimli yeni uçan otomobilin tanıtımını yaptı.

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X2, iki kişilik bir elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yapabilen uçan araba.

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Çinli şirket yolda seyahat edebilen, gökyüzünde uçabilen ve sürüşten uçuşa kolayca mod değiştirebilen altıncı nesil uçan araba üzerinde de çalışıyorlar..

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XPeng bu modelini 2024'te seri üretime geçirmeyi hedefliyor.

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Uçan otomobilin tanıtımı yapıldı

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Uçan otomobilin tanıtımı yapıldı

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Uçan otomobilin tanıtımı yapıldı

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Uçan otomobilin tanıtımı yapıldı

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