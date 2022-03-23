Twitter'dan iOS kullanıcılarını sevindiren haber; yeni özellik nasıl kullanılacak?
23 Mart 2022 16:45
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'Olumsuz Oy' özelliği üzerindeki çalışmalarını devam ettiren popüler sosyal medya uygulaması Twitter, son olarak iOS sürümünde GIF oluşturmayı daha da kolaylaştıran bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu.
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Twitter, günlük 217 milyon aktif kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformlarından biri. Belirli aralıklarla kullanıma sunduğu yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini artıran platform, kısa süre önce Topluluklar için arama çubuğu ve Facets özelliğini test etmeye başladı. Son olarak iOS kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir özellik platforma eklendi.
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Dijital dönüşümün lokomotifi konumundaki internetin gelişimi ile 8-bit renge kadar destek veren ve 1-bit’lik saydamlık sunan GIF’ler de yaygınlaşmaya başladı. Özellikle sosyal medyada kullanıcıların karşısına çıkan GIF, insanları eğlendirdiği gerekçesiyle günden güne popülaritesini artırıyor.
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ShiftDelete'in haberine göre; Twitter, iOS sürümünde GIF oluşturmayı daha da kolaylaştıran bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu sayede kullanıcıların sadece uygulamanın kamerasını kullanarak GIF oluşturmasının ve takipçileri ile paylaşmasının önü açıldı.
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Twitter, iOS sürümünde uygulama için kamerayı kullanarak GIF oluşturma ve takipçilerle paylaşma için şu adımların izlenmesi gerekiyor: * * Twitter uygulamasında, yeni bir tweet oluşturmak için dokunun * Kamerayı açın * GIF seçeneğini seçin * GIF’inizi oluşturun * Yeni GIF’inizi takipçilerinizle paylaşın