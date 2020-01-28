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Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan yarın toprağa verilecek

Cumartesi günü Şişli’deki evinde hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan yarın Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

28 Ocak 2020 10:42

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Cumartesi günü Şişli’deki evinde hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan yarın Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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90 yaşında gözlerini yuman Türkiye’nin ilk milli boksörü, Ortadoğu Boks Şampiyonu ’Demir Yumruk’ lakaplı Ermeni asıllı sporcu Garbis Zakaryan için çarşamba günü saat 13.00’te Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek

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Zakaryan törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecek

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24 yaşında Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, Galatasaray’da İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu.

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Milli boksör, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966yılında boks kariyerine son verdi.

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Eşi Ersilya’yı beş yıl önce kaybeden Zakarya’ın, Arto (62) ve Kaspar (60) adlı iki oğlu bulunuyor.

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Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Gabris Zakaryan yarın toprağa verilecek

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Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Gabris Zakaryan yarın toprağa verilecek

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Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Gabris Zakaryan yarın toprağa verilecek

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Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Gabris Zakaryan yarın toprağa verilecek

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Gabris Zakaryanilk profesyonel boksör
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