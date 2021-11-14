Türkiye’nin Geleceğine Genç Bakış anketi: Her üç gençten biri önümüzdeki seçimlere katılmayabilir
14 Kasım 2021 17:15
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İstanbul Ekonomi Araştırma'nın hazırladığı "Türkiye’nin Geleceğine Genç Bakış" raporuna göre, Gençlerin yüzde 54’ü gelecek planlarıyla hemen her gün meşguller.
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Araştırmaya katılan gençlerin yarısından fazlası (%56) 2018 genel seçimlerinde yaşı tutmadığı için oykullanmamış olan gençler. Bunlardan bir kısmı 2019 oy kullanmış olabilir.Bu %56’nın ilk kez oy kullanacakları genelseçim, önümüzdeki ilk seçim olacak.
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Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? -18-30 yaş arası genç seçmenin %19’u bu pazar seçim olması halinde kararsız. %14’ü ise oy kullanmamakta karar kılmış. Gençlerin %33’ü, yani her üç gençten biri önümüzdeki seçimlere katılmayabilir.
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Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz? -Ağustos-Eylül 2021 arasında 18-30 yaşında katılımcılarla yapılan bu araştırmada da en istenmeyen partiler yine AKP ve HDP oldu. Oranları ise neredeyse eşit. Arada büyük fark olsa da CHP en istenmeyen üçüncü parti oldu. AKP ve HDP’ye göre düşük bir oranı olsa da diğer partilere göre çok yüksek.
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Günlük hayatınızda politika ve gündem hakkında bilgi sahibi olmak için hangi mecrada ne kadar zaman harcıyorsunuz? -Başta Instagram olmak üzere, Twitter ve YouTube gençlere ulaşmak için daha doğru platformlar. Hatta CHP’li siyasetçilerin öncülüğünde, oyun odaklı bir platform olan Twitch’e bile sıcak siyaset girmiş oldu.
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Siyasi görüşlerde yakınlık anlamında, gençler anne-babalarıyla daha çok şey paylaşıyorlar. Yine de siyasi görüşlerde de akranlarla iletişim daha ön planda.