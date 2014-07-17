Türkiye erkekleri bu modaya uyar mı?

Geçtiğimiz yıl bir reklam şirketinin ortaya attığı çiçekli sakallar projesinin gerçeğe dönüştüğü ve bu yaz erkekler tarafından büyük ilgi görmeye başladığı duyuruldu.
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Özellikle Londra ve Barcelona sokaklarında azda olsa sakallarına çiçek eklemiş erkeklere rastlamanın artık mümkün olduğu belirtiliyor.
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Instagram aracılığı ile başlatılan bu girişime çok sayıda erkeğin destek vermesi üzerine harekete geçen bazı güzellik salonları ise erkeklerin sakallarına çiçek ekleme ücreti olarak en düşük 18 Euro almaya başladılar.
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Uzmanlar bu akımın geçici olduğunu vurgulamasına rağmen sakaldan hoşlanmayan kadınlar ise erkek arkadaşlarının sakallarına çiçek eklemesine onay verdiler.