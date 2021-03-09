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Türkiye'de en çok kazanan meslekler

09 Mart 2021 16:12

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Türkiye'de en çok para kazandıran meslekler belli oldu. İşte en çok kazandıran 10 meslek:

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10-Yeminli Mali Müşavir Ortalama yıllık kazanç: 80 bin TL

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9-Petrol Mühendisliği Ortalama yıllık kazanç: 100 bin TL

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8-Yönetim Danışmanlığı Ortalama yıllık kazanç: 125 bin TL

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7-Uzman Doktor Ortalama yıllık kazanç: 130 bin TL

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6-Pilot Ortalama yıllık kazanç: 150 bin TL

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5-Avukatlar Ortalama yıllık kazanç: 150 bin TL

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4-Eczacılar Ortalama yıllık kazanç: 150 bin TL

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3-Sigorta Uzmanı Ortalama yıllık kazanç: 150 bin TL

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2-Yazılım Mühendisleri Ortalama yıllık kazanç: 250 bin TL

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1-Noterler Ortalama yıllık kazanç: 300 bin TL

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