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Türkiye’de basın Rusya’nın Ukrayna işgalini nasıl gördü?

25 Şubat 2022 08:23

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Türkiye’de basın Rusya’nın Ukrayna işgalini nasıl gördü?

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "askeri operasyon" olarak duyurduğu saldırılar, Ukrayna'nın dört bir yanında duyulan patlama sesleri ve korkuyla Avrupa'da yeni bir savaşın başladığını gösterdi. Rusya, 24 Şubat boyunca çeşitli cephelerden Ukrayna'ya saldırdı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de güvenlik zirvesini topladı. Zirvenin ardından açıklama yapan Erdoğan, “Askeri operasyonu kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış huzuru ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir” dedi. Peki Türkiye basın Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi nasıl gördü?

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