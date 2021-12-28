Türkiye'de 2021'in en çok izlenen filmleri
Box Office'in verilerine göre, Türkiye sinemalarında 2021 yılının en çok izlenen filmleri ve hasılat rakamları şu şekilde...
28 Aralık 2021 11:00
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Türkiye'de 2021'in en çok izlenen filmleri
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Patron Bebek 2: Aile Şirketi: 331 bin 650 izleyici - 7 milyon 46 bin 456 TL hasılat
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Dayı: Bir Adamın Hikâyesi: 352 bin 495 izleyici - 8 milyon 127 bin 802 TL hasılat
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Black Widow: 363 bin 585 izleyici - 8 milyon 723 bin 744 TL
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Eternals: 379 bin 265 izleyici - 9 milyon 171 bin 784 TL
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Dune: Çöl Gezegeni: 608 bin 995 izleyici - 15 milyon 941 bin 186 TL
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Aykut Enişte 2: 642 bin 720 izleyici - 15 milyon 438 bin 28 TL
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Akif: 649 bin 325 izleyici - 6 milyon 498 bin 882 TL
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Venom: 668 bin 752 izleyici - 15 milyon 333 bin 40 TL
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Hızlı ve Öfkeli 9: 959 bin 885 izleyici -22 milyon 184 bin 969 TL
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Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok: 1 milyon 696 bin 598 izleyici - 43 milyon 24 bin 368 TL
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