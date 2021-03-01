Tüm zamanların en iyi 9 numaraları

Taktiksel yenilikler ve gelişen yetenekler, 9 Numara'ya farklı bir boyut kazandırdı ancak görevi asla değişmedi: kendine gelen topu rakip kaleye gönder ve gol at.
221
Alan Shearer | İngiltere İngiltere'nin gelmiş geçmiş en büyük forvetlerinden biri olan Alan Shearer, gol vuruşu repertuvarının geniş olmasıyla biliniyor. Ancak kafa gollerindeki yeteneği ön plana çıkıyor. 441 maçta 260 golle Premier Lig tarihinin en iyi golcüsü olan Shearer, İngiltere için 63 maçta 30 gol kaydetti.
321
Ronaldo | Brezilya Brezilya'da "Fenomen Ronaldo" (The Phenomenon) olarak bilinen Ronaldo Nazario, futbol sahalarını süsleyen en iyi 9 Numara'lardan biri. Şimşek gibi bir hıza sahip Ronaldo, Barcelona, Inter ve Real Madrid gibi dev kulüplerde herkesin aklını başından aldı. Brezilyalı, 1990'larda 9 Numara rolünün daha fazla dinamizm ve gösteriş istediğini gözler önüne serdi. Kariyerinde 62'si ülkesi için olamk üzere 400'den fazla gol kaydetti.
421
Gabriel Batistuta | Arjantin Gabriel Batistuta'nın gol yeteneği onun 'Gabigol' olarak anılmasını sağladı. Kuşkusuz jenerasyonunun en iyi 9 numaralarından biriydi. Korkusuz Batistuta, kale önünde yeteneklerini sergileyebilir yada ön direkte harika bir kafa golü atabilirdi. Her pozisyonda gol atabilir ve attı da.
521
Robert Lewandowski | Polonya Polonya'nın en büyük golcüsü Robert Lewandowski, Jurgen Klopp'un Dortmund'unda dünyanın en iyi golcülerinden birine dönüştü. Bayern Münih'te ise bu başarısını pekiştirdi. Lewandowski'nin hızı, gücü, tekniği ve oyun tarzı en önemli gol silahlarından.
621
George Weah | Liberya Ronaldo gibi George Weah de 1990'ların 9 Numara rolünde devrim yaratacak yetenek ve hıza sahip oyuncular arasındaydı. Weah, 1995'te Ballon d'Or kazandı ve Milan, Paris Saint-Germain, Monaco'daki performanslarıyla tüm zamanların en iyi Afrikalı futbolcularından biri olarak görülüyor.
721
Harry Kane | İngiltere Sahte 9'un ortaya çıkışından bu yana forvetlerin rolü değişti ancak Harry Kane sisteminiz uygun olduğu sürece klasik forvetler için hala yer olduğunu hatırlatıyor. Oyun tarzıyla 'eski moda' olarak anılan Kane, dünyadaki en üretken hücum oyuncularından biri. Alan Shearer'ın İngiltere istatistiğini daha az maçla çoktan geride bıraktı ve Premier Lig tarihinin en iyi 10 golcüsünden biri.
821
Marco van Basten | Hollanda Marco van Basten, 1980'lerde Ajax ve Hollanda için harikalar yaratan forvetlerden biriydi. EURO 88'i kazanan Hollanda ekibindeydi ve oyun stili ona 'Utrecht Kuğusu' (The Swan of Utrecht) lakabını kazandırdı. Van Basten, Hollanda formasıyla 58 maçta 24 gol attı ve üç kez Ballon d'or sahibi oldu.
921
Zlatan Ibrahimovic | İsveç Zlatan Ibrahimovic kariyeri boyunca fiziğiyle ön plana çıktı ancak 39 yaşındaki İsveçli'nin teknik yetenek kabiliyeti çok fazla ve onu diğerlerinden ayıran şey de bu. Ibrahimovic'in çok yönlülüğü onu ikinci forvet hatta 10 numara olarak konumlandırdı ancak kariyerinin ilk başlarında 9 numara olarak harikalar yarattı.
1021
Ruud van Nistelrooy | Hollanda Ruud van Nistelrooy, kariyerine 10 numara olarak başladı ancak PSV, Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Hollanda için dünyanın en iyi forvetlerinden birine dönüştü. Teknik yeteneği ve fiziği onu ideal bir rota haline getirdi ve o da fırsatları başarılı bir şekilde hedefe gönderdi.
1121
Karim Benzema | Fransa Cristiano Ronaldo olmasaydı Karim Benzema'nın kupa koleksiyonunda golleri için daha fazla ödülü olacaktı. Benzema, kulüp tarihinin en iyi golcülerinden biri olduğu Real Madrid'de efsaneye dönüştü. Onun gücü ve çevikliği Madrid'i çok sayıda galibiyete taşıdı.
1221
Gerd Muller | Almanya "Bombacı" (Der Bomber) olarak bilinen Gerd Muller, tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor ve Batı Almanya için 62 maçta attığı 68 golle de bunu kanıtlıyor. Muller, Alman etkileyici gücü ve yakalanması zor hızıyla Bayern Münih'te harikalar yarattı.
1321
Christian Vieri | İtalya Inter efsanesi Christian Vieri, 200'li yıllarda dünyanın en iyi golcülerinden biriydi ve İtalyan futbol tarihinin de en büyük golcülerinden biri olarak anılıyor. Güçlü ve mücadeleci forvet 'Boğa' (The Bull) takma adıyla anılıyordu. Christian Veri, İtalya için 49 maçta 23 gol attı.
1421
Miroslav Klose | Almanya Miroslav Klose, 2016'da kariyerini noktaladığında Almanya'nın rekor golcülerinden biri oldu. 137 maçta 71 gol kaydeden Klose, Ronaldo ve Gerd Muller'i geride bıraktı. Dünya Kupası'nda 16 gol kaydeden golcü, kupa tarihinin en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor.
1521
Fernando Torres | İspanya Liverpool ve Atletico Madrid efsanesi olan Fernando Torres, ilk yıllarında dünyanın en korkulan forvetlerinden biriydi. İnanılmaz hızı ve muazzam gücü Premier Lig'de Nemanja Vidic ve John Terry gibi savunmacıları peşine taktı.
1621
Didier Drogba | Fildişi Sahilli Jose Mourinho'nun İngiltere'yi fetheden Chelsea günlerinin önemli bir parçası olan Didier Drogba, gücü ve azmi ile stoperlerin korkulu rüyasıydı. Maviler, Drogba'nın kulüpte geçirdiği süre boyunca 4 Premier Lig şampiyonluğu, 4 FA Cup Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
1721
Sergio Aguero | Arjantin Sergio Aguero jenerasyonunun en eksiksiz golcülerinden biri ve Manchester City'de efsane bir figür haline geldi. Atletica Madrid'de Diego Forlan'ın tamamlayıcılığını üstlenen Aguero, Manchester City'de Premier Lig tarihinin en iyi forvetlerinden birine evrildi.
1821
Romario | Brezilya Romario, hızı, hareketleri ve bitiricilik yeteneğiyle nispeten kısa boyuna rağmen gelişen tüm zamanların en iyi golcülerinden biri. Barcelona ve Vasco da Gama forması giyen Romario, Brezilya için 70 maçta 55 gol kaydetti.
1921
Luis Suarez | Uruguay İki kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olan Luis Suarez, Ajax, Liverpool ve Barcelona kariyeri dikkate değer işler yaparak günümüzün en eksiksiz forvetlerinden biri haline geldi. Azmiyle sahada fark yaratan Suarez, Barcelona'nın en iyi golcüleri listesinde üçüncü sırada ve Uruguay'ın da en skorer golcüsü.
2021
Hernan Crespo | Arjantin Parma ve Lazio'da ikonik bir isim haline gelen Hernan Crespo, 1990'ların sonu ve 2000'lerde yıldız 9 numaralardan biriydi. Güçlü, yetenekli ve son derece hızlı olan Crespo'nun tutkusu muhteşem goller atmaktı. Birçok yönden vatandaşı Gabriel Batistuta'ya benzetilen Hernan Crespo, Arjantin'in en büyük golcülerinden biri.
2121
Ian Rush | Galler Liverpool için atılan goller söz konusu olduğunda, kuşkusuz kuşağının en iyi golcülerinden biri olan Ian Rush'a hiçbir oyuncu uzaktan bile yaklaşamaz. Rush, Kırmızılar için 346 kez fileleri havalandırdı ve 1980'lerde Kenny Dalglish ile harika bir ikili oldu.