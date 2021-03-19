TRT'den 2 yeni dijital platform

Yurt içi ve yurt dışı için iki farklı dijital platform hazırlayan TRT grubu içerikler için de çalışmalara başladı. Önemli isimler ile görüşmeler devam ediyor.
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Türkiye'de 30 yaş altı bireylere televizyon ekranından ulaşmanın zorluğunu fark eden yöneticiler, özellikle de 14-24 yaş arasındaki gençleri yakalamak için TRT0 adını verdikleri bir platform kuracak.
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İkincisi uluslararası olacak olan platformun da öncelikle Asya, Endonezya, Malezya, Hindistan, Avrupa ve Uygurca konuşulan bölgelere hitap edeceği belirtiliyor.
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Geçtiğimiz ay ilk işaretleri verilen dijital platformlardan TRT0 yurt içine yönelik içerikler hazırlamak için kolları sıvadı. Tutunamayanlar dizisinden tanıdıımız yönetmen Osman Nail Doğan; Dünya Hali adlı bir dizi için çalışmalara başladı. Yine farklı içerikler için görüşmeler sürüyor.
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Henüz TRT dijital platformları için abonelik ücreti olacak mı belli değil. TRT yanında Dsmart platformunun da yeni bir içerik platformu için hazırlık aşamasında olduğu sosyal medyada konuşuluyor.