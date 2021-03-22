Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini belirledi

Trabzonspor, milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın transferi için Tottenham ile görüşmelere başladı ancak başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan'ın satışı için EURO 2020'yi beklemek istiyor.
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Daha önce Rennes ve Sevilla'dan gelen 16 milyon euroluk "resmi" teklifleri geri çeviren Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini net 25 milyon euro ve bir sonraki satışın karından %20 pay olarak belirledi.
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Uğurcan Çakır için 25 milyon euronun altında gelen teklifleri kesin olarak değerlendirmeyecek olan Trabzonspor, Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'dan da 18 milyon euro’luk bir teklif aldı.
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Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, sezon bitiminde bu şekilde bir rakam masaya koyulsa dahi aceleci davranmayacak. Çünkü 11 Haziran’da EURO 2020 başlıyor. Uğurcan’ın da A Milli Takım’ın birinci kalecisi olarak piyasasını artırması bekleniyor.
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Geçen aylarda temsilcisini değiştiren Uğurcan, Avrupalı menajer Arturo Canales ile anlaşmıştı. Uğurcan’ın yeni menajeri, aynı zamanda Ander Herrera (PSG), Lucas Vazquez (Real Madrid), Pique (Barcelona), Umtiti (Barcelona), Rakitic (Sevilla) gibi yıldızların danışmanlığını da yapıyor.
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2018-2019 sezonunda Trabzonspor’da eldivenleri Onur Kıvrak’tan teslim alan Uğurcan, kısa sürede kalitesini ispatlamıştı. Öyle ki Uğurcan’ın kaledeki performansı, kısa sürede Avrupalı scoutların da (izleme ekibi) dikkatini çekti. Yaklaşık 2 senedir önemli kulüplerin takip ettirdiği Uğurcan’ın adı daha önce Liverpool, Tottenham, Sevilla, Benfica, Rennes ve Lyon gibi kulüplerle anılmıştı.