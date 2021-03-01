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Trabzon yerel basınından hakem tepkisi; "Karanlık tipler çaldı götürdü"

01 Mart 2021 14:19

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Trabzon’da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig´in 27´nci haftasında, Trabzonspor´un 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe maçının ardından `Adalet' vurgusunda bulunurken, hakemlerin yönetimine de tepki gösterdi.

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Sonnokta Gazetesi, "Karanlık tipler çaldı götürdü", "Fener´i kurtarma operasyonunda görevlerini tamamladılar"

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Günebakış Gazetesi, "Hırsız VAR", "Süper Lig´de önüne geleni yıkıp geçen Trabzonspor´u, Fenerbahçe karşısında hakem Uğurlu ve VAR´da Çakır durdurdu"

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Kuzey Ekspres Gazetesi, "Adalet kimin için var!", "Sahada Uğurlu, VAR´da ise Avrupa´nın en iyi 2´inci hakemi Çakır vardı güya! Ama ikisinin de niyetleri belliydi. Ekuban´a ceza alanı içinde vurulan tekmeyi geçtik, Bakasetas´ın yüzüne patlayan dirsek için bile VAR´a gidilmemesinin tek açıklaması vardı onlar adına. Fenerbahçemiz VAR olsun!"

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Kuzey Ekspres Gazetesi, "Adalet kimin için var!", "Sahada Uğurlu, VAR´da ise Avrupa´nın en iyi 2´inci hakemi Çakır vardı güya! Ama ikisinin de niyetleri belliydi. Ekuban´a ceza alanı içinde vurulan tekmeyi geçtik, Bakasetas´ın yüzüne patlayan dirsek için bile VAR´a gidilmemesinin tek açıklaması vardı onlar adına. Fenerbahçemiz VAR olsun!"

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Taka Gazetesi ise "Fırtına zirveyi ıskaladı!", "Trabzonspor, 11 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılırken zirve yarışında yara aldı" başlıklarını kullandı.

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