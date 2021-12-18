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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

18 Aralık 2021 15:16

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni logosu paylaşıldı. TOGG'un resmi Twitter hesabından video ile yapılan paylaşımda "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası" ifadesi kullanıldı. Sosyal medyada TOGG'un yeni logosuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Birçok kullanıcı logoyu eleştirirken, bazıları da beğendiğini ifade etti. işte o tepkilerden bazıları şöyle:

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı: İşte sosyal medyada gelen tepkiler

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