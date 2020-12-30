TFF, eMilli Takım için herkesin katılabileceği seçmelere başlıyor
30 Aralık 2020 10:26
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülkemizi EA Sports tarafından geliştirilen FIFA ve Konami tarafından geliştirilen Pro Evolution Soccer (PES) oyunlarında temsil edecek, Milli formayı e-futbol alanında giymeye hak kazanacak oyuncuların belirleneceği eMilli Takım seçmelerinin başlamak üzere olduğunu duyurdu.
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Doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek seçmelerde 2020-2021 sezonunda FIFA'nın düzenleyeceği eNations Cup ve UEFA'nın düzenleyeceği eEuro 2020 turnuvalarında ülkemizi temsil edecek olan eMilli Takımı oyuncuları belli olacak.
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Türkiye’de ikamet etmekte olan ve FIFA ya da PES’te kendine güvenen herkesin katılımına açık olan seçmelere katılmak için battlefy.com web sitesi üzerinden seçmelere kayıt olmak mümkün. Başvuruda bulunan katılımcılar, elemelerde turnuva ağacındaki rakipleriyle birbir eşleşecek. Elemeler sonucunda FIFA ve PES için 4’er oyuncu, eMilli Takım forması giymeye hak kazanacak.
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Pro Evolution Soccer (PES) için eMilli Takım seçmeleri takvimi 1. TUR 25 Aralık - Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı 3 Ocak - Son Başvuru Tarihi 4 Ocak - Eşleşme Duyurularının Yapılması 5 Ocak - Seçmelerin Başlaması 6 Ocak - Seçmelerin Bitişi 7 Ocak - İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması 2. TUR 11 Ocak - Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı 17 Ocak - Son Başvuru Tarihi 18 Ocak - Eşleşme Duyurularının Yapılması 19 Ocak - Seçmelerin Başlaması 20 Ocak - Seçmelerin Bitişi 21 Ocak - İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması Büyük Final 26-27 Ocak - Büyük Final 27 Ocak - PES21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu
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FIFA için eMilli Takım seçmeleri takvimi 1. TUR 16 Ocak - Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı 28 Ocak - Son Başvuru Tarihi 29 Ocak - Eşleşme Duyurularının Yapılması 30 - 31 Ocak - Seçmelerin Başlaması 1 Şubat - İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması 2. TUR 2 Şubat - Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı 9 Şubat - Son Başvuru Tarihi 10 Şubat - Eşleşme Duyurularının Yapılması 11-12 Şubat - Seçmelerin Başlaması 15 Şubat - İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması Büyük Final 18-19 Şubat - Büyük Final 22 Şubat - FIFA21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu