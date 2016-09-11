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Tezer Özlü 30 yıldır aramızda yok

11 Eylül 2016 20:27

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Türkçe edebiyatın Eski Bahçe, Çocukluğumun Soğuk Geceleri, Yaşamın Ucuna Yolculuk, Kalanlar gibi unutulmayan kitapların yazarı Tezer Özlü 20 yıldır aramızda yok.

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Yaşamı yazdıkları, yazdıkları da yaşamıydı Tezer Özlü'nün. Yollar, otostop, çay, sigara Özlü'nün vazgeçemediği tutkulardı bir de Ege kasabaları.

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Özlü'nün hep bir "yürünecek yolu ve kaldırımları" vardı

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Yaşamı Ucuna Yolculuk kitabındaki “Sen hiçbir işe yaramaz değilsin. Seni senden çalan toplumdur.” sözleri Özlü'nün, toplumsal baskı ve sınırlara katlanamayışından ileri gelir.

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O, insan ruhunu ve bedenini sınırlayan her şeye karşıdır. Bu karşı çıkış da kitaplarının her satırında fark edilir

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Tezer ÖzlüTürkçe edebiyatYaşamın Ucuna YolculukÇocukluğumun Soğuk Geceleri
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