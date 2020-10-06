Terim'in çok istediği Jakup Moder rekor bedelle Premier Lig'e gitti
Transfer döneminde Galatasaray'ın ilgilendiği ve Fatih Terim'in çok istediği Polonyalı futbolcu Jakub Moder, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu
06 Ekim 2020 13:30
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Brighton'dan yapılan açıklamada Jakub Moder ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve bu sezon için eski takımı Lech Poznan'a kiralandığı ifade edildi
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Yapılan açıklamada Brighton'ın Moder için ödediği bonservis bedeli duyurulmazken Polonya basınına göre 21 yaşındaki futbolcu için 11 milyon Euro ödendi
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Bu bedel, Polonya Ligi'nden yurt dışına yapılan en yüksek bedelli transfer olarak tarihe geçti
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaz transfer sezonunda Moder'in alınmasını istemişti
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Ancak, transfer limitine takılan sarı-kırmızılılar, transferi gerçekleştiremedi
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