Bir dönem Türkiye'de yayınlanan ve çok sayıda hayran kitlesi olan Teletabiler'in resmi Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı.
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Birleşik Krallık üretimi bir çocuk dizisi olan ve dünya genelinde birçok ülkede geniş izleyici kitlesine sahip olan çizgi film Teletabiler'in 1997 yılından 2001 yılına kadar 365 bölümü yayınlandı.
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Teletabiler, kripto para dünyasına giriyor
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Teletabiler'in resmi twitter hesabı TeletubbiesHQ tarafından yapılan bir paylaşım, herkesi meraklandırdı. Teletabiler'in açılış kısmından bildiğimiz "Eh-Oh..." ile başlayan tweet, zamanın tüm Teletabi izleyicilerini ve aynı zamanda kripto dünyasını aynı noktada buluşturdu. Yapılan paylaşımda, "Teletabiler bizden ne saklıyor olabilir? Bu hafta gelecek BÜYÜK bir şey için takipte kalın" yazısı yer aldı.
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Paylaşımın sonunda #Bitcoin hashtagi yer alması, Teletabiler'in ne yapacağına dair fikir oluşmasına neden oldu.