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Taraftarlar darbeye karşı yürüdü

24 Temmuz 2016 17:52

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Türkiye'nin dört büyük kulübünün taraftarları başta olmak üzere birçok takımın taraftarları Beyoğlu Tünel Meydanı'ndan, Taksim Meydanı'na kadar darbe girişimine karşı protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

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Taraftar gurupları çeşitli noktalarda buluşarak Tünel Meydanı'na geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları başta olmak üzere bazı taraftar gurupları Tünel Meydanında buluştu. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın başını çektiği bir diğer gurup ise Beşiktaş Vodafone Arena önünde buluşarak, Taksim Meydanı'na yürüdü.

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Buradan İstiklal Caddesi'ne geçen taraftarlar Tünel Meydanı'nda diğer guruplarla buluştu. Tünel Meydanından yürüyüşe geçen gruptakiler sık sık sloganlar atarak darbe girişimini protesto etti.

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