Tanju Çolak: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olurken ödenen bonservis ücreti, Turgut Özal’ın örtülü ödeneğinden verildi

Tanju Çolak, futbolculuk kariyerinin seyrini değiştiren olayları anlattı, futbolculuğu sonrası yaşadıklarını ve gündemdeki konuları değerlendirdi.
19 Nisan 2022 21:50
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Eski futbolcu Tanju Çolak, Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olurken sarı-lacivertlilerin ödediği bonservis ücretinin dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın örtülü ödeneğinden karşılandığını öne sürdü.
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Haber Global’de yayınlanan Buket Aydın’la Yüz Yüze programında futbol kariyerinde ve sonrasında yaşadığı çarpıcı olaylardan bahseden Çolak, Fatih Terim’le yaşadığı sorunları da anlattı. Çolak, TFF Başkanı olarak da Rıdvan Dilmen’i görmek istediğini ifade etti.
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Tanju Çolak’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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Fenerbahçe'ye transferi | “91-92 sezonu, 28 tane gol atmışım, lig bitmiş. Lütfen adı geçenler de bağlansın, benim karşımda konuşamıyorlar. Alp Yalman beni aradı. GS Başkanıydı. Oturduk, yemek yedik kendisiyle. 'Seni GS kaptanı istiyorum' dedi. "Kimi alalım, kimleri yollayalım, listeni hazırla!" dedi. Sana 3 milyon veriyorum, dedi. 'Tamam' dedim. 'Peşinat nedir?' dedim. Pazartesi gel konuşalım, dedi. Ertesi gün beni aradılar, FB seni çok istiyor, diye. Ben de dedim istediğim takımla uğraştım. Sonra Kulüp binasına gittim, Bülent Korkmaz, Erdal Keser orada, bir de ben. Sonra 1 milyon 800 bin TL ve düğün masrafına anlaştı Korkmaz. İçeri bir girdim, içeride buz gibi hava, samimiyet yok.”
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“Kulüp Başkanı; sana iki haberimiz var, dedi. Seni Marsilya Kulübü istiyor, ne dersin, dedi. Ben istemiyorum, dedim. Ben GS kaptanı olarak hayatımı burada bitirmek istiyorum dedim. Biz de düşündük sana 2 milyon vermeye karar verdik dedi. Ben de ayağa kalktım biz sizinle 3 milyona anlaştık dedim. Bu hakkaniyetli değil dedim. Ne yazık ki o gün Alp Bey, bu rakamla bana gelince ben de 'biz böyle konuşmadık' dedi. O da bana, 'dün dündür bugün bugündür' dedi. Ben '2-3 saat bu rakamı düşünebilir miyim?' dedim. Gece 1'e kadar bir yere gizlendim gece 12'ye kadar aklınıza gelen en büyük GS'liler kimse hepsine ulaştım. Akşam 7'de Mustafa Denizli'ye ulaştım. Olmaz, beni bekle, sakın imzala dedi. Ben Bülent'le aynı rakamı alamam dedim. Metin Aşık aradı gece. Başkana ulaştı gece. Durumu anlattı. Al, kaptanla bir konuş, dedi. Telefonu aldım, yüzüme telefon kapandı. Ağlamaya başladım yanımda Gökhan Güney. Yanımda Yıldırım diye bir arkadaş. Kalk, dedi. Seni bunlar satmışlar, dedi. Ağlaya ağlaya Can Tanrıyar'ın evine gittim. O sırada Metin Aşık ve ekibi... Gece yarılarına kadar arayan arayana. Gece 3. Mustafa Denizli'den haber geldi. Benim yapabileceğim bir şey yok. Metin Aşık'ı aradık. 4 buçuğa randevu verdik. FB, benim sahip çıktığı çok mutlu oldum. Pişman değilim aynı şeyler olsa yine FB'ye giderim.”
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“Bonservis ücreti Turgut Özal’ın örtülü ödeneğinden verildi” | "Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ağlayarak gidiyorum, Fenerbahçe Galatasaray’a 4,5 milyon para verdi. O para nereden geldi biliyor musun? Turgut Özal’ın örtülü ödeneğinden. Çünkü o kadar para verilemez. Böyle büyük para yok Fenerbahçe’de. Özal hasta Fenerbahçeliydi. Rıdvan ile ikimizi Taksim’de Ordu Evi var ya, ayda bir oraya futbol sohbetine giderdik sayın Turgut Özal’la."
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"Bu sevgi, Fatih Hoca'yı rahatsız eder" | “Fatih Terim bana göre Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. O, bir idol ama bırakması gerekiyor artık. Artık, yeter. Kaç senedir teknik direktörlük yapıyor. Şenol Güneş'in, Fatih Terim'in hangi teknik direktörü çıkardığını gördün. Çıkarmıyorlar, izin vermiyorlar. Yeni nesillere ihtiyaç var. Teknolojiyi bilen. O kadar önemli ki. Fatih Terim'le aram çok iyi değil Ben Teknik direktörlük sertifikamı aldım, Terim'e mektup yazdım. Ret geldi. Bir ay yanında staj yapayım dedim, kabul etmedi. Baktım beni istemiyor, Ünal Karamam ümit milliye geçti ben de Rahmetli Cemal Aydın'ı aradım ve bir hafta içinde takımın hocası oldum. Gündüz Tekin Onay'la caminin yanından geçiyoruz, herkes beni selamlıyor. Şaşırıyor, Gündüz ağabey. Otobüs geldi yanımızda durdu, kralım dedi, yollar sana açık. Biz hocamla geçtik bankaya geldik. 3 dakikada çözdüm. 'Oğlum bu nasıl bir sevgi?' dedi. Oğlum, dedi, senin buradaki ömrün en fazla 2 ay. Bu sevgi, Fatih Hoca'yı rahatsız eder dedi"
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Terim beni çağırdı, ayıp ettin, benden habersiz geldin' dedi. Nereye gitsen mektup yazdım. Ben de senden bir şey öğrenemeyecek miyim, dedim. Olmaz böyle, dedi, surat astı. Ben gereğini yaparım, dedim. Dilekçe yazdım. Manisa'da oynanacak maça gitmek istiyorum diye cevap ret. Antep'e gitmek istedim, ret. Üçüncü kez de istedim, ret. Oturdum, benim yerime var olan Ünal Karaman'ın 41 milyar maaş aldığı yerde ben 9 milyar aldım. Ünal Karaman 41 milyar alıyor ümit milliye gidiyor ben 9 milyar. Parayı da dert etmiyorum ama bir şeyler öğrenmek suç mu?”
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“Bugün Galatasaray başarısızca sebebi Fatih Terim'dir” | “Fatih Terim, Galatasaray Başkanı olursa ben Galatasaray'ı bırakırım. Bizi çok güzel temsil etti. Çok güzel başarıları oldu ama artık yeter. Artık onun çocuklarıyla torunlarıyla vakit geçirmesi gerekiyor. Bugün Galatasaray başarısızca sebebi Fatih Terim'dir”
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Rıdvan Dilmen konusu | “Bence Federasyon Başkanı Rıdvan Dilmen olmalı. Ha gölge başkan, ha gerçek başkan. İçeride olması daha doğru olur. Aramızda problem yok. Ben Rıdvan'ı severim. Hala arkadaşız ama arkadaşlığımız her geçen gün sessizleşiyor. Ben hayatımda kimseden borç para istemedim ama ben hatırını sormak için aradığımda bile ulaşamıyorum. Ben 17 yaşımdan beri onunlayım. En kötü günlerinde de en iyi günlerinde de. Yaşlandıkça insanlar daha da evcimen oluyor. Ben de sevdiğim için, hayatımız beraber geçmiş... Şimdi benim en doğal hakkım Rıdvan'a ulaşabilmek. 13 tane hekimi bir anda kadro dışı bıraktılar. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ama bakıyorsun, hakemler dışarı çıkarılmış. 7 hafta var, neden bekleyemiyorsun? O zaman çık söyle elimde bu var, şu var diye. 3 hafta sonra kendisi gitti. TFF'nin başına hakikaten futbolun içinden birinin gelmesi daha doğru olur.”
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“Rıdvan futbolla alakalı her şeye karışmak ister. Telefona da bağlanabilir. En son cenazede birlikteydik sonra ulaşamadık. Futbolu biliyor ve çok seviyor ve iyi de bir futbolcu. Yabancı birisi olacağına Rıdvan olsun. Türkiye'deki menajerler dahil her şeyin Rıdvan'dan geçtiğini biliyor. Adam güçlü, lafını dinletiyor ama arkadaşlarını da unutmaması lazım. 30 senelik dostumun kötü gününde ona ulaşmak... ondan bir şey beklemiyorum, sağlığını merak ediyorum. Evli değil, tek başına oturuyor. Sağlık problemi var. Çok seviyorum ve belki de sevgiden de oluyor bunlar. Benim hakkım onu görmek.”
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Milli takım | “A Milli takımın hocasının yabancı olması doğru bir şey değil bence. Şenol hocayı istemeyenler vardı. Yeni bir hoca geldi, o kadar tecrübesi de yoktu. Milli takımı yönetmek kolay değildir. Dönüp dolaşıp aynı isimler geliyor ama yeni jenerasyonun önünün açılması lazım. Milli Takımı çalıştırmaya talip olurum ama istesem de almazlar beni. Türkiye'de futbolu bilmeyen var mı?”