Talepleri, Koronavirüs öncesini geçti: Alman turistlerin tatil rotaları belli oldu
Dünyanın önemli tatil şirketlerinden TUI Group, Almanların Koronavirüs salgınından önceki döneme göre, daha yüksek oranda tatil rezervasyonu yaptıklarını açıkladı. TUI Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Marek Andryszak, Alman turistlerin Mayıs ayından bu yana, özellikle İspanya, Yunanistan ve Türkiye’ye yüksek talep gösterdiklerini ifade etti.
16 Haziran 2021 18:15
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Talepleri, Koronavirüs öncesini geçti: Alman turistlerin rotaları belli oldu
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Koranavüris önlemleri nedeniyle turizm alanında yaşanan kısıtlamalar, 2020 yazında insanların tatil yapamamasına neden olmuştu.
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Aşının bulunup uygulanmaya başlamasıyla birlikte ülkeler sınır kapılarını açmaya başlarken, 2020 yazında tatile gidemeyen birçok kişi rezervasyonlarını Mayıs ayı itibarıyla yapmaya başladı.
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Avrupa’nın en büyük ülkesi olan Almanya ise 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaları daha da gevşetmeye hazırlanırken Almanların 2021 yazıyla ilgili yaptıkları rezervasyonlarla ilgili açıklama geldi.
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ntv.com.tr’de yer alan habere göre, Dünyanın önemli tatil şirketlerinden TUI Group, yaptığı açıklamada, Almanların salgından önceki döneme göre daha yüksek oranda tatil rezervasyonu yaptıklarını açıkladı.
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TUI Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Marek Andryszak, Almanların Mayıs ayından bu yana, özellikle İspanya, Yunanistan ve Türkiye’ye yüksek talep gösterdiklerini belirtti.
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Marek Andryszak, "Yaz tatili hazırlıkları şu anda tüm hızıyla devam ediyor ve seyahate dair tüketici iyimserliği gün geçtikçe artıyor" dedi.
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Mayıs ayından bu yana yapılan rezervasyonların 2019 yılını geçtiğini belirten Andryszak, “İspanya'nın özellikle Balear ve Kanarya Adaları'na, bununla birlikte Yunanistan ve Türkiye’ye güçlü bir talep var” ifadelerini kullandı.