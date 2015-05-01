Taksim'in serbest olduğu son 1 Mayıs böyle geçmişti
01 Mayıs 2015 00:15
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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılmasına son olarak 2012 yılında izin verdi.
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Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan 1 Mayıs'ta hiç bir olumsuz olay, gözaltı ve polis şiddeti yaşanmadı.
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Taksim'de Çevik Kuvvet Polisleri TRT ile Harbiye Orduevi arasındaki sokağın geri kısmında bekledi. Arama noktasında, trafik polisleri arama işlemini gerçekleştirdi
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Taksim Meydan’ında polis yoktu, polisler Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi’nde bekledi.
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Taksim Meydanı’na kurulan kürsüde, çok sayıda aydın, sanatçı, sendika yetkilileri konuşma yaptı. Meydan’da halaylar çekildi, şarkılar söylendi.
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2013 yılında ise Taksim'de yayalaştırma çalışmalarını bahane eden İstanbul Valiliği Taksim'i tekrar yasakladı!
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