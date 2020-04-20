Survivor'da Yasin ve Barış birbirine girdi; Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması
Survivor'da ünlüler takımından gönüllüler takımına geçen Barış Murat Yağcı ile gönüllüler takımından Yasin Obuz yumruk yumruğa kavga etti. Yeni bölüm fragmanına yansıyan görüntülere Acun Ilıcalı, "İstemediğimiz şeyler oldu. Toplantı sonrası diskalifiye gelir mi ona karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
20 Nisan 2020 17:34
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Yeni bölüm fragmanına yansıyan görüntüler sonrası Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı.
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Survivor 2020'de Barış Murat Yağcı ile Yasin Obuz arasında büyük gerilim yaşandı.
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Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı ile gönüllüler takımından Yasin Obuz yumruk yumruğa kavga etti.
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Ilıcalı, "Her şey yolunda diyemeyeceğim. Bugün bir ödül oyunu vardı. Dominik'in en güzel 3 evinden biri. Yarışmacıların buna çok ihtiyacı vardı. Herkes kazanmak isteyince ortaya hiç istemediğimiz görüntüler çıktı" diye konuştu.
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Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Diskalifiye gelir mi ona karar vereceğiz. Daha fazla detay vermeyeyim. Tatsız şeyler oldu"
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Diğer yarışmacıların ayırmak için araya girdikleri görülen Barış ve Yasin'in akıbetinin bu akşam belli olması bekleniyor.