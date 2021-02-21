Survivor'da eleme adayı belli oldu

Survivor son bölüm yine nefes kesen mücadelelere zaman zaman ise duygusal anlara sahne oldu. Ünlüler takımından Batuhan anlattığı rüyayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu. Ünlülerin dokunulmazlığı kaybetmesiyle takım bir aday çıkardı. O isim ise yarışmaya yeni katılan Yiğit oldu.
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Survivor'da heyecan dolu konseyde adı en çok yazılan isimle beraber ilk eleme adayı belli oldu. Ünlülerin dokunulmazlığı kaybetmesiyle takım bir aday çıkardı. O isim ise yarışmaya yeni katılan Yiğit Oruçoğlu oldu.
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Yiğit, "Potadayım. Buraya yeni geldim. Daha önümde çok uzun yollar var. Pes etmeyeceğim ve mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Herkes istediği ismi yazabilir. Benim için oy atan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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Survivor son bölümde ünlüler takımında yarışan oyuncu Batuhan Karacakaya gördüğü rüyayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Gece çok erken yattıkları için defalarca uyandığını söyleyen Batuhan, "Uykumu alıp her kalktığımda geceydi. Son uyuduğumda garip rüyalar görmeye başladım" diyerek rüyasını anlattı.
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Survivor son bölümde ünlüler takımında yarışan oyuncu Batuhan Karacakaya gördüğü rüyayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Gece çok erken yattıkları için defalarca uyandığını söyleyen Batuhan, "Uykumu alıp her kalktığımda geceydi. Son uyuduğumda garip rüyalar görmeye başladım" diyerek rüyasını anlattı.