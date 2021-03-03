Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının birini gönüllüler takımı, diğerini ise ünlüler kazanmayı başarmıştı. Survivor son bölümde ise sms birincileri diğer eleme adaylarını açıkladı. Dört yarışmacı arasında en az oyu alan isim ise Survivor'a veda etti.
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. Ünlüler takımının SMS birincisi Batuhan oldu. Gönüllüler takımı SMS birincisi ise Ayşe Yüksel oldu.
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Gönüllülerde Ayşe, haftalardır sms birincisi olan Poyraz'ı geçmeyi başardı ve herkesi şaşırttı. Gönüllülerde sms birincisi olan Ayşe adı açıklandığında büyük şaşkınlık yaşadı.
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Survivor'da gönüllüler takımında sms oylamasında Ayşe birinci olurken, Poyraz ikinci, Dora ise üçüncü sırada yer aladı.
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Ünlüler takımında ise sıralama açıklandı. Ünlülerde birinci olan Batuhan'ı İsmail ve Çağrı takip etti.
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Survivor 2021'de bu hafta elemeye kalan Hanzade, Aleyna, Çağman ve Öykü arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı elendi. Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen yarışmacının Çağman Çatay olduğunu açıkladı. Survivor'a geçen hafta katılan Çağman'ın Dominik macerası ise kısa sürdü.