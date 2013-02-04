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Super Bowl'da Beyonce rüzgârı

04 Şubat 2013 16:30

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Beyonce, Super Bowl performansından sonra 6 farklı konu başlığıyla dünya çapında TT olarak bir rekor kırdı. Ünlü şarkıcı son olarak ABD Başkanı Barack Obama 'nın yemin töreninde sahne almıştı.

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Amerikan Futbol Ligi (NFL) şampiyonluk maçı

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Performansına ilk olarak en büyük hitlerinden biri olan ''Crazy in Love'' şarkısıyla başlayan Beyonce'ye eşi Jay-Z eşlik etmedi.

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Ardından yine eşi Jay-Z ile düet şarkısı olan ''Baby Boy'' şarkısını seslendirdi. Şarkının bitiminde, Beyonce'un eski grubu Destiny's Child üyeleri Kelly Rowland ve Michelle Williams da sahnedeki yerini aldı.

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