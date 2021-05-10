Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
Taraftarlar maçın ardından kentin birçok noktasında kutlama yaptı, konvoya katıldı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
10 Mayıs 2021 00:32
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Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
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Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
312
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
412
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
512
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
612
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
712
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
812
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
912
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
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Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
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Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
1212
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı
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