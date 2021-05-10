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Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

Taraftarlar maçın ardından kentin birçok noktasında kutlama yaptı, konvoya katıldı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

10 Mayıs 2021 00:32

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Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

212

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

312

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

412

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

512

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

612

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

712

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

812

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

912

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

1012

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

1112

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

1212

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, yasağa rağmen şampiyonluğu sokakta kutladı

adana demirsporsüper lig
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