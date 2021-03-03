St. Etienne'de Mostafa Mohamed pişmanlığı; yerine transfer edilen Modeste 5 maçta 0 çekti
03 Mart 2021 13:44
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Devre arasında Galatasaray ile Mustafa Muhammed'in transferi için yarışa giren ve başarısızlıkla sonuçlanan operasyon sonucunda Anthony Modeste'yi kadrosuna katan St.Etienne'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.
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Mustafa Muhammed'in Galatasaray'da 6 maçta 6 gol atmasına rağmen, St. Etienne'in onun yerine kadrosuna kattığı Modeste 5 maça çıktı ve henüz ağları sarsamadı. Fransız Gazeteci Denis Balbir de transferle ilgili görüşlerini aktarırken, büyük pişmanlığı aktardı;
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Denis Balbir yaptığı açıklamada, "Devre arasında transfer yapıyorsan, katkı vermesini beklersin. Modeste'nin suskunluğu rahatsızlık vermeye başladı. Mustafa Muhammed'in Galatasaray'da yaptığı patlamayı görünce, Modeste'yi izlemek daha da acı veriyor." dedi.
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Balbir ayrıca, Mustafa Muhammed'in değerinin her geçen gün arttığını kaydederken, "Belki Fransa'da, Türkiye'de yaptıklarını yapamazdı ancak gerçekten iyi bir iş çıkarabilirdi. Mustafa Muhammed, muhtemelen bir daha asla St. Etienne'de oynamayacak. Bonservisi gün geçtikçe yükseliyor. Umarım Modeste gol atmaya başlar." mesajını yolladı.
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St. Etienne Başkanı Bernard Caiazzo gerçekleşmeyen tranferle ilgili, "Zamalek'e nakit 5 milyon dolar önerdik. Şu anda herkes finansal krizde, bizim teklifimize rağmen Zamalek neden 2 milyon doları kabul etti? Muhammed harika bir oyuncu. Zamalek'te sezon sonuna kadar kalsaydı, bütün kulüpler onun peşine düşerdi. Onu Olimpiyat Oyunları'nda izledik, bu yüzden ısrar ettik ve o da gelmek istiyordu." demişti.
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Galatasaray, 1,5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e 2 milyon dolar kiralama bedeli ödeyecek ve gelecek sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödediği takdirde oyuncunun bonservisini alacak.