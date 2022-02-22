Spor yazarları, Galatasaray'ın Göztepe galibiyetini yorumladı: "Her gecenin bir sabahı vardır; Galatasaray uyandı"
Spor yazarları, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Yazar görüşlerinin tamamını paragraf sonunda ismi verilen gazeteyi satın alarak okuyabilirsiniz.
22 Şubat 2022 09:09
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ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray, bu moral bozan, adeta travma yaratan uzay penaltılarına rağmen dağılmadı, Aslan gibi ayakta kalmayı başardı... Son yarım saatte, Galatasaray‘ın hızlı ve etkili atakları Göztepe savunmasını darmadağın etti... İnanılmaz goller kaçtı... Galatasaray belki de her otuz saniyede bir, yeni bir fırsat yakaladı... Ancak tıpkı Göztepe gibi, akan oyunda değil, penaltılardan bulduğu gollerle özellikle ikinci yarıdaki mücadelesiyle çok hak ettiği, “anasının ak sütü“ gibi hak ettiği maçı kazandı... Her gecenin bir sabahı vardır... Galatasaray uyandı... Günaydın Galatasaray... (MİLLİYET)
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ERMAN TOROĞLU: Bence dün gecenin yıldızı VAR'daki Mete Kalkavan'dı. Çok doğru bir şekilde pozisyonlara el koydu ve hakemi çağırdı. Bu kadar VAR'a gidildiği zaman da sahadaki hakemin otoritesi kalmıyor, seyirci de fazlaca isyan etmeye başlıyor. Maçı idare eden VAR mı yoksa sahadaki hakem mi diye haliyle kafalarda soru işareti kalıyor. Düşünün VAR olmasa maç kaç kaç biterdi. Ben size söyleyeyim, kaç kaç bitmezdi, karakolda biterdi! Heyecan dolu bir maçtı, biraz top oynamaya çalışan takım Göztepe idi. G.Saray hiçbir şey oynamadan büyük takım avantajıyla bu maçı kazandı. Ama sakın G.Saray bu görüntüyle düzelir falan demeyin. Galatasaray için bu maç bu maç 3 puan değil 6 puanlık maçtı. Göztepe'yi çukura itti, kendi çukurun üstüne tutundu. Bakınız G.Saray'ın nerelerde olması gerekirken biz neler yazıyoruz. (FOTOMAÇ)
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ÖMER ÜRÜNDÜL: Göztepe'nin 2. devrede öne geçtiği dakikaya kadar Galatasaray sahada yoktu. Yoğun baskı altında kaldılar. Bu uzun sürede risk alan rakipleri karşısında tek kontratak girişimini dahi işlerliğe koyamadılar. Ama Gomis'le birlikte Galatasaray'ın havası değişti. Fizik olarak hazır olmasa bile lider özelliğiyle, hırsıyla ve önemli santrfor özellikleriyle takımın havasını değiştirdi. Son bölümde G.Saray skor dezavantajına rağmen yoğun bir baskı kurdu. Sonuçta 2 penaltıyla maçı çevirip korkulu rüyadan uyandı. Bir lider oyuncunun takımın çehresini nasıl değiştirdiğini gördük. (SABAH)
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LEVENT TÜZEMEN: Burak Elmas başkan, size ve Işıtan Gün'e sesleniyorum; mucizevi galibiyetin sarhoşluğuna kapılmadan ve oyunu okuyamayan, rastgele takım kuran, değişiklikleri yapamayan, oyuna müdahale edemeyen ve oyuncuların duygularına hitap etmeyen Domenec ile yola devam etmeyin. (TAKVİM)
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REHA KAPSAL: Gomis gibi lider oyuncunun sahaya girmesi takımı toparladı. Bu kötü, kabullenmiş, isteksiz ve korkak futbolun Galatasaray adına düzelmesini Gomis'in oyuna girişi sağladı. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığı düşüncesiyle öne çıkan, riskler alan ve yakalanan momentum oyunun Galatasaray'a dönüşünün sinyaliydi. Bunu en iyi şekilde değerlendiren Galatasaray, son bölümde çok iyi oynamadığı anları iyi değerlendirip ileriki maçlara da yansıyacak 3 puanla evine döndü. Galatasaray'ın, Torrent'le 2-3 maç aynı ilk 11'de çıkmaması, hala farklı seçimler yapması oynanan oyunun tarifini de zorlaştırıyor. Kısa vadede daha pragmatik antrenörlük yapıp böyle 'ne oyun odaklı ne de kazanma odaklı' görüntüden uzak olan takımına bir an önce nasıl kimlik kazandıracağını bulması gerekir. (FOTOMAÇ)
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OSMAN ŞENHER: Bu maçın kazanılması özgüvenini kaybetmiş futbolculara büyük bir moral getirecek. Bundan sonraki maçlar da kolay olmayacak ama tecrübeli Gomis’i oynatarak, kulübede oturtarak değil takımda bir fartlılık yaratacaksın... Kerem de bugün çok başarısızdı. Hiç etkili olamadı. Belki de bu sezon en kötü maçını oynadı. (MİLLİYET)
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SERKAN KORKMAZ: Dün akşam biri Taylan, diğeri Ömer tarafından sebebiyet verilen iki acemice penaltıyla öne geçtiği bir maçı daha neredeyse kazanamıyordu Galatasaray. Göztepeli oyuncular acemice penaltı yaptırma konusunda "biz daha iddialıyız" diyerek üç puanı rakiplerine hediye ettiler. Eşi benzeri görülmemiş, çok tuhaf bir maçtı. Tahminimce hafızalardan silinmesi onlarca yıl alacak. (FOTOMAÇ)
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EBRU KILIÇOĞLU: G.Saray, umutsuzca istediği 3 puanı müthiş bir geri dönüşle alıyor ama moral veren önemli galibiyet, camianın ve bu maçın gerçeğiyle problemlerini silmiyor: “Eller günahkâr, diller günahkâr... Masum değiliz hiçbirimiz”... (CUMHURİYET)
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NİHAT KAHVECİ: "Galatasaray saat 21:55 civarı Göztepe stadına gelen bir Galatasaray takımı vardı. Emre Kılınç ve Gomis oyuna girdi Galatasaray'ın çehresi değişti. Galatasaraylı oyuncular kötü oynayabilir, kötü koşabilir, aralarında 3 pas yapmayabilir ama o yaptıkları iki tane basit penaltı artık bu son nokta. Ben böyle bir şey görmedim. Bu sevide bir takımda bu kadar amatörce yapılan bir penaltı, topa vurmaya çalışıp ıskalayan tarzda pozisyona girmeler. Bu seviyeler buraları kaldırmaz."
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TÜMER METİN: "Ekran başındaki seyirciyi de statdaki taraftarı da yeşil zeminin üzerine çeken bir maç izledik. Maçın kalitesi değil söylediğim, aksiyonları. Hakemle başlayacağım, maçı hakem üzerinden değerlendirmem ben. Dört penaltı var. Üçünü VAR vermiş. Arda Kardeşler 2 penaltı çaldı 1'ini iptal etti. Beş penaltıya şahit olduğumuz, biri iptal olan. Maçın bütün hikayesini son 10-12 dakikada bambaşka yerden okuduğumuz, enteresan bir maç oldu. Galatasaray'ın hayati bir üç puan kazandığını söyleyelim. Göztepe'nin de elindeki üç puanı verdiğini söyleyebiliriz."
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ÖNDER ÖZEN: Galatasaray bir büyük takım refleksi gösterdi, o da oyunda kalmaktı. Skorun artmasına izin vermedi, oyunda kaldı. Tek farklı giden bir oyunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor forması üstünüzdeyse bir şekilde şansınız da var demektir. Galatasaray o olasılığı sonuna kadar kovaladı. Gomis girdi oyuna, o bir güçtür. Psikolojik üstünlüktür biraz. Varlığı da etkili oldu. Galatasaray son birkaç dakikada aldı üstünlüğü. Gomis sonrası daha yüksek enerjiyle oynadı. Penaltılar verildi, Gomis'in temiz vuruşları ve kazandılar.