Spor yazarları, derbiyi değerlendirdi: "Fenerbahçe zincirlerini kırdı"
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbi maçı yorumladılar. Yazar görüşlerinin tamamını paragraf sonunda ismi verilen gazeteleri satın alarak okuyabilirsiniz.
11 Nisan 2022 09:20
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UĞUR MELEKE: Bileklerindeki zincirlerden kurtulan Fenerbahçe kadrosunun neler yapabileceğini gösterdi bu 45 gün. Aslında bu yetenekli kadro yapabileceklerinin demosunu geçen sezonun son 10 haftasında Emre Belözoğlu ile de göstermişti. Ama Ali Koç yönetimi, son derece manasız bir şekilde şampiyonluğu 2 puan farkla kaçıran takıma neşter vurdu. Tüm kazanımları hiçe saydı ve sıfırdan kurmaya kalktılar her şeyi. Bu da altı aylık bir kayba neden oldu zaten. Fenerbahçe dün olağanüstü bir futbol oynamadı. Ama özellikle sağ çizgide buluşan yetenekli ayaklar İrfan Can ve Mert’le Serdar Dursun bağlantısının kurulması, müsabakanın kazanılmasına yetti. (HÜRRİYET)
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ŞANSAL BÜYÜKA: Fenerbahçe’nin çok iyi maçlarından biri değildi... Ama çok iyi bir sonuç aldı... Galatasaray‘ın en kötü maçlarından biri değildi... Ama Kadıköy’den çıkacak oyunu da oynamadı... Aslında hafif bir dokunuşta futbolcuların üçer-beşer takla attığı bir maç izledik... Derbi büyüklüğünün gerisinde kalan, sonucuyla Fenerbahçelileri süper mutlu eden, Galatasaray adına “son teselli”nin de hayal olduğu bir maç seyrettik... Ne olursa olsun, sezon boyunca yerden yere vurulan Fenerbahçe‘yi ayağa kaldıran ve futboluyla, sonuçlarıyla belirli bir ivme kazandıran teknik direktör İsmail Kartal‘ın en azından bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum... (MİLLİYET)
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ERMAN TOROĞLU: Son yıllarda bu kadar bariz, açık ara kalitede bir derbi seyretmedim. Fenerbahçe planlı, programlı tıkır tıkır oynadı. Hiçbir şekilde hakemdir, seyircidir, rakiptir tartışması olmadan net bir galibiyet aldılar. İsmail Kartal geldikten sonra Fener'de çok şey düzeldi. Her şeyden önce takım olarak oynamaya başladılar, isim olarak değil. Sahada herkes birbirine yardım ediyor. O daha büyük bu küçük ayrımı yok. F.Bahçe'de dün görevini yapmayan bir oyuncu arayın desem kimseyi bulamazsınız. Aslında biraz daha sıksalar tarihi bir fark olabilirdi. Koca 90 dakikada kaleci Altay'ı zorlayan pozisyon olmadı. (FOTOMAÇ)
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AHMET ÇAKAR: Ezeli rekabet eski haline geri döndü. Fenerbahçe stadında kazanan taraf ev sahibi oldu. Oyuna baktığımızda da Fenerbahçe'nin hak ettiğini söyleyebiliriz. Sarı-lacivertliler rakibini iyi çözmüş. Oyuna ağır bir baskı ve presle başladılar. Münferit pozisyonlar dışında Galatasaray fazla kafayı kımıldatamadı. Biraz Babel bir şeyler yapmaya çalıştı, hepsi bu. Zajc adeta F.Bahçe'nin gizli golcüsü. Dün gece de çok akıllı bir gol attı. Osayi'ye sağdan Mert Hakan verdi, o da çok doğru yere çıkartıp Zajc'a 'İyi vurursan gol atarsın' dedi ve Zajc da iyi vurdu. (SABAH)
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GÜRCAN BİLGİÇ: Bir alev gibi rakibini yakarak, seyircilerini heyecanlandırarak çıktığı yola devam ediyor Fenerbahçe. Derbinin kendi heyecanı içinde, inandıkları takım için stada gelenlere de bir an bile "acaba?" dedirtmeden oynadılar 90 dakikayı. Büyük maçların, büyük oyuncuları olur. Fenerbahçe'nin ilk golünün hazırlayıcısı, ikincisindeki pasın ismi Mert Hakan'dı. İrfan Can, artık klasik hale gelen sağ kanat organizasyonlarında yine dikkatleri üzerine çeken isim oldu. Anka Kuşu gibi küllerinden doğuyor Fenerbahçe. Taraftarıyla sarıldı, oyun gücü ile tehdit eden oldu, performansları ile takdir toplayıp, bu kötü sezonda mutluluk formülü icat ettiler. Sezonun elbette şampiyonu olacak, ama "ligin ağabeyi"ni bu derbi belirler. Fenerbahçe tekrar koltuğunda… (FOTOMAÇ)
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ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe derbiyi de kazanarak ikincilik koltuğunu devraldı. Tabii ki derbi galibiyeti çok önemlidir ama bana göre Fenerbahçe dün iyi top oynamadı. En azından skor avantajından sonra risk alan rakibi karşısında daha etkili ataklar geliştirebilirdi; bunu da yapamadı ama kazanan haklıdır. Mert Hakan iki golün de hazırlayıcısı idi. Çok da koştu. Ama unutmasın ki Avrupa'nın hiçbir yerinde hakeme karşı bu davranışları ile 90 dakikayı bitiremez. Ama bizde oluyor... Bana göre en başarılı isimler Crespo, Zajc ve Osayi idi. (SABAH)
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MEHMET ARSLAN: Fenerbahçe adına üzgünüm. Üzgünüm çünkü rahatlıkla şampiyon olabilecekleri bir sezonu, teknik direktörlerini kurban vererek ikincilik mücadelesine çevirdiler. Ne kulüp içi ne de kulüp dışı etkilerden Pereira’yı koruyamadılar. Bu ligin kesinlikle en iyi kadrosuna sahip takımıydı Fenerbahçe. Ve kesinlikle favorisiydi. Ama ne süreci ne krizi ne de lig maratonunu sağlıklı yönetebildiler. F.Bahçe’de Savunma, orta saha ve forvet birlikte hareket etme yeteneğini yakalamıştı. Bireysel olarak rakiplerinden daha diri, daha mücadeleci ve daha kaliteliydiler. Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı bırakılmaları hem takımı hem de teknik adamı rahatlatmıştı. (HÜRRİYET)
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ERCAN GÜVEN: Galatasaray’ın sorunu yanlış zamanda yanlış zeminde olmasıydı en başta!.. Sezon sonunda olsa bile formasındaki çubuklar kadar fit bir Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 50 bin taraftarı önünde nasıl kafa tutabilirsin? Bu bir karnavaldı.Elinden geleni yaptı Galatasaray, düşük tempolu maçta topu Fenerbahçe’ye bıraktı, belli belirsiz teslim oldu, derbiye mücadele kattı. O kadar.Gerisi Fenerbahçe takımı ve İsmail Kartal “başarı” öyküsü sadece. Sahi bu İsmail Kartal ile sezon sonu nasıl vedalaşacak Fenerbahçe? İsmail Kartal sessiz ve derinden ödevini kusursuz yapıyor. Ne kadar yükselirse Fenerbahçe’nin gelecek sezondaki problemleri o kadar artacak. Mesele “Koç gitsin Kartal kalsın”a kadar gelirse kimse şaşırmasın. (MİLLİYET)
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İLKER YAĞCIOĞLU: Dev derbide sürpriz olmadı ve Fenerbahçe sahadan hak ettiği galibiyetle ayrıldı. İsmail hocanın oyun planı maçın başından sonuna kadar tıkır tıkır işledi. Ve son haftalardaki başarılı oyun Galatasaray galibiyeti ile taçlanmış oldu. Fenerbahçe'nin maça baskı ile başlayacağını herkes tahmin ediyordu. Öyle de oldu. Osayi Samuel ve Miha Zajc kusursuza yakın bir maç oynadılar. İsmail hocanın maç öncesi hazırlıklarının tamamen işlediğini ve galibiyette önemli rol oynadığını söyleyebilirim. Son olarak son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan ve "bu periyottaki" performansıyla lider durumda bulunan İsmail hocanın yerine yeni bir hoca aranmasının ne kadar doğru olacağı da tartışma konusu olur. (TAKVİM)
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ATTİLA GÖKÇE: Fenerbahçe, istim üzerinde karşıladı Galatasaray’ı... Maçın başından sonuna kadar ev sahipliğinin yanı sıra oyunun sahipliğini de gösterdi. İki golün atılışında da takımca hazırlık ve çalışmanın ürününü aldılar. İlk golde Samuel Zajc’a, ikincisinde İrfan Can’ın havalandırıp gönderdiği topu kafayla çeviren Mert Hakan, Serdar Dursun’un kafa vuruşuna ve gole harika bir asist yapıyordu. Şunu da hesaba katmalıyız… Fenerbahçe gözle görünür biçimde kucağına kadar gelen lig ikinciliği fırsatıyla fazladan motivasyon sağladı. İsmail Kartal’ın 7 maçta sağladığı üstün başarı (6 G 1 B) sekizinci maçta 7 galibiyetle taçlandı. Şimdi ligin ikinci sırasında onlar var. Fenerbahçe sezonu kendine yakışır biçimde kapatmak için büyük sıçrama yaptı. Hem İsmail Kartal, hem de Sarı Kanarya birlikte yükseldiler. Alkışlamazsak olmaz. Aferin onlara! (MİLLİYET)
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REHA KAPSAL: Fenerbahçe favori olarak çıktığı maçta işi şansa bırakmadı. Seyircisiyle yarattığı muhteşem atmosferle hem skor, hem de oyun olarak Galatasaray'a üstünlük sağladı. Oyunun kilitleneceği yer iki takımın orta sahalarıydı. Bu oyunu iki takımın da mutlaka kenar oyuncularıyla çözmesi gerekiyordu. Bununla ilgili de daha kafa yormuş Fenerbahçe takımı saha içinde hücumdaki doğru konumlanmalarıyla ikili, yeri geldiğinde üçlü oyunlarla rakip yarı alandaki problemi çözüp golü buldukları gibi Zajc da ülkedeki en iyi şiddetli koşuları yapan, ceza sahasına destek veren merkez orta saha oyuncularından biri olarak Fenerbahçe'nin kazanmasında kilidi açan oyuncu olarak baş rollerdeydi. (FOTOMAÇ)
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ENGİN VEREL: İrfan sağ kanatta akıllı oynadı ama koca 45 dakikada kendini bu kanada kilitledi. Sahada fazla dolaşmadı. İkinci devrede de Fenerbahçe'nin taktik anlayışı değişmedi. Sağ kanatta adeta 3 kişiyle oynadılar. Osayi Samuel, İrfan Can ve Mert Hakan, bu bölgeden derbinin skorunu ilan etti. Galatasaray'ın sol kanadını adeta çökerttiler. Aynı bölgeden gelen bir rakibe karşı önlem alınamaması ise Torrent'e yazar. Bırakın önlem almayı, oyuncu değiştirmek için bile bu kadar süre geçirmesi de "anlaşılamazlar" arasına girdi. Sonuçta daha fazla isteyen kazandı. Daha fazla isteyen de kesinlikle Fenerbahçe'ydi. İsmail Kartal bence devam etme hakkını kazandı. Eğer başka birini getirirlerse de Kartal'ın gölgesi hep üzerlerinde olacak. Daha önce de söylediğim gibi keşke adı İsmail değil de "Ismael" olsaydı! (AKŞAM)
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OKTAY DERELİOĞLU: Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe, baskılı bir oyunla maça başlamayı tercih etti ve Sarı-Kırmızılılar'ı sahasına hapsetti. Galatasaray'ın Fenerbahçe baskısından pasla çıkmakta ısrar etmesi zaman zaman hataya da davet çıkardı. Daha atak olan, golü daha çok isteyen Fenerbahçe, Osayi'nin pasında Zajc ile öne de geçti. Dünkü maçı daha çok isteyen, daha organize olan, birlikte hak eden taraf olan Fenerbahçe haklı bir şekilde kazandı. Zaten maç öncesi de daha formda bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe akıllı bir futbolla keyif vererek kritik bir galibiyet aldı. Sarı- Lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaştı. (TAKVİM)
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RIDVAN DİLMEN: Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenememesi çok sürpriz olurdu zaten. Çok başarılı ve müthiş bir İsmail Kartal serüveni izliyoruz. Aslan gibi götürüyor takımını. İsmail Kartal'ın gözünü kapat, Samandıra'yı falan bulur. Torrent, daha yeni geçiyor karşıya. İsmail Kartal altyapılarda çalıştı, çok değişik hocalarla çalıştı ve ikinci kez takımın başında. Bu kadroyu doğru oynatan başarılı olacaktı zaten. Konsantre işi kolay değildi, onu da başardı. Kayseri maçından daha iyi oynamadı Fenerbahçe bugün. Doğru oyun ve doğru dizilişle oynadığı için Fenerbahçe ligin ikinci yarısını lider bitirir.
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ÖNDER ÖZEN: "Fenerbahçe eğer biraz daha risk alsaydı buradan çok farklı bir galibiyette alabilirdi. İsmail hoca geldiğinden beri bir sıralama yapıldığında lig lideri Fenerbahçe. Fenerbahçe kendisinden çok üstte olan takımlara da üstünlük sağlayarak yukarı geldi. Bu kuşun taşa çarpması değil. Kadronun biraz daha etkili kullanılmış olması. Bu yönetim kuruluna bir şeyler verecektir. İsmail hocanın artıları var. Karar vericiler mutlaka bunu dikkate alacaktır. Güvenilir bir oyun oynattı öyle yada böyle."
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METİN TEKİN: Fenerbahçe çok mu mükemmel oynadı? Hayır. Ama hiç gol pozisyonu vermedi Galatasaray'a iki gol bulunca net bir galibiyet geldi. Fenerbahçe için önemliydi. Başlangıçta ikincilikten de çok uzak kalan bir takım vardı ama zamanla performansları yukarı çıktı. Ve ikincilik hedefine de ulaşan bir Fenerbahçe vardı. Çok görkemli, çok gösterişli bir oyun değildi ama gerçekçi bir oyunla 2-0 kazandı."