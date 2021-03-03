Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yendiği maçla ilgili ne dedi?
03 Mart 2021 09:28
18
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi köşelerinde değerlendirdiler. Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
28
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi köşelerinde değerlendirdiler. Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
38
Sinan Vardar: Mucize adam... Ne söylesek ne yazsak az! Ben yönetimin yerinde olsam sınırlı sayıda özel imalat Atiba Hutchinson forması yapıp yüksek fiyatta satarım. Kapış kapış gider ve yıllar geçtikçe formalar; Atiba gibi değer kazanır.Sergen Hoca hiç kuşkusuz dün Cenk Tosun'u aradı. Zora giden maçlarda Cenk Tosun kilidi açan isim olacaktır. O da gelince Beşiktaş daha da rahatlar. Tabii Ersin'in maç öncesi kendisini iyi hissetmemesi nedeniyle kaleyi koruyan Utku da her haliyle alkışı hak ettiğini belirteyim. Mart ayına girdiğimize göre artık her maç bir final ve dünkü 3 puan şampiyonluk yolunda altın değerinde. Tebrikler Beşiktaş... Hakem Halis Özkahya'ya sosyal medyadaki eleştiriler belli ki iyi gelmiş ki; başarılı bir maç yöneterek hepimizi şaşırttı. [Fotomaç]
48
Bilal Meşe: Atiba’nın golü, futbol kalitesini ve heyecanı bir tık yukarı taşıdı. Top bir o kalede, bir bu kalede misali. Malatyaspor da boş durmadı, 87’de Chebake altı pas içinden çaprazdan sert vurdu, Utku yine gole izin vermedi. Şimdi, dönüp, sormak gerekiyor, eyy koca siyah-beyazlı futbolcular, ilk yarıda neredeydiniz? Kuşkusuz, Kartal’ın dünkü kritik galibiyette Atiba’nın yanı sıra kaleci Utku’nun kurtarışları ön plandaydı. Demem o ki, ister Ersin, ister Utku olsun, Kartal’ın kalesi emin ellerdedir, merak etmeyin. Maçın adamı mı, sonuna kadar kurtardıklarıyla kaleci Utku’dur. [Milliyet]
58
Ali Gültiken: Atiba çok yönlü bir oyuncu, görev aldığı her bölgede en iyisini yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın bulduğu goldeki koşusu ve sonradan yaptığı mükemmel santrfor vuruşu bir kez daha saygıyı hak etti. Beşiktaş'ın bir diğer artı yönü de oyun kendi istediği gibi gitmese de rakiplerine çok fazla pozisyon vermemesi. İşin savunma bölümünü maceraya bırakmıyor. Bu bölümdeki tedbirli davranışlar da zaten maçın içinde her hâlükârda skoru bulabilen bir takım olarak Beşiktaş'ı hem maçın içinde tutuyor hem de kazanır hale getiriyor. Beşiktaş kağıt üstünde zor görünen, oyun olarak da kolay olmayan bir maçı yine güçlü oyunuyla geçerek rakiplerine de 'Ben yine buradayım' mesajı verdi. [Sabah]
68
Reha Kapsal: Sergen Hoca ikinci devre "ÇÖZÜM NEREDE BU OYUNDA" bunu tahlil ederek, takımın ofansif gücüne etki edecek, başta Mensah olmak üzere oyuncu hamleleri yaptı. Bu, saha içindeki "DÜZENE UYGUN" ve ofansif güce katkı yapıp, yaratıcılık gücünü sahaya çıkartacak üç puanı alması için bir 45 dakikayı boşa harcamasına rağmen kendi hatasını tamir etti. Hem oyuncu hem de oyun hamlesiyle, böyle zor bir deplasmandan Beşiktaş'ın üç puanla sahadan ayrılmasını sağladı. [Fotomaç]
78
Ahmet Çakar: Artık her galibiyet şampiyonluğa giden bir adım demek. Dün gece Malatya'da Beşiktaş kazandı. Kazandı ama eski agresifliği, eski organizasyon güzelliği yoktu. Hele bir ilk yarı var ki sanki bütün oyuncular uyutulmuş, maç bitsin de gidelim havalarındaydı. Ama ikinci yarı Beşiktaş biraz canlandı. Aslında ilk yarıya baktığımızda iki takımın da fazla pozisyonu yok. Ama bir pozisyonda kalite kendini belli ediyor. Aboubakar'ın asisti, Atiba'nın çaprazdan girişi, vuracakmış gibi yapıp vurmayışı, vuruşu geciktirmesi, zor ama güzel golü Beşiktaş'a getiriverdi. Aslında Beşiktaş'ta dün gece gördüğümüz stres çok normal. Hedefe adım adım yaklaşıyorlar. [Sabah]
88
Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yendiği maçla ilgili ne dedi?