Spor yazarları, Başakşehir-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Mesut dün 11'de olmadığına göre demek ki Fenerbahçe'nin oyun sistemi de 'dinlendirilmeye' alınmış"
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi.Yazıların tamamını, yazarların isimlerinin yanında yazılı olan gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
20 Eylül 2021 09:39
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UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: Pereira’nın üçlü savunmadan bir an bile vazgeçmemesine belki saygı duyabilirim. Ancak şunu anlayamıyorum: İşler iyi gitmiyor. Fenerbahçe önde kalabalıklaşamıyor. Öyleyse hiç olmazsa bir devreliğine 3-3-3-1’e bari dönemez mi Pereira? Rossi’yi sokarken Pelkas’ı oyunda tutup Meyer’i çıkaramaz mıydı? Sezon boyunca Valencia, Berisha, Mesut, Pelkas, Rossi, İrfan altılısından sadece üçü mü bir arada sahada olabilecekler? Bir an bile dördünü birden sahada göremeyecek miyiz? F.Bahçe dün akan oyunda öyle çaresiz kaldı ki, sezonun orta rekorunu kırmış olabilir sarı-lacivertliler. Hafta içinde partneri Mert Hakan’ken Gustavo öne daha rahat çıkıyordu. Partnerinin Meyer olması Gustavo’yu da tutuculaştırdı.
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GÜNTEKİN ONAY/HÜRRİYET: Vitor Perreira’nın yüksek tempoda oynanan Frankfurt maçından sonra 11’de değişiklikler yapması doğal. Ancak dün Başakşehir, karşısında sahaya çıkan Fenerbahçe’de yaratıcılık anlamında ciddi eksikler göze çarptı. Pelkas hazır değil. Berisha da yırtıcı bir santrfor kimliğinden uzak olunca Başakşehir savunmasını zorlayan bir Fenerbahçe göremedik. Sarı lacivertli ekibin bu formasyonda orta saha ile hücum hattı arasındaki bağlantı yapacak bir oyuncusu yok. Kadroda bu görevi yapabilecek tek oyuncu Jose Sosa. Dün ilk kez 11’de yer alan Meyer, riskten uzak bir futbol sergiledi ve tüm buluştuğu topları yana veya geriye oynadı. Ayrıca 1-0 mağlupsun ve 3 stoperin 1 tanesi artık fazla ve lüks.
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GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: Sezon başında iki özelliği vardı Fenerbahçe'nin. Biri takımın coşkusu, ötekisi işlerin sıkıştığı anda problemi çözen ekstra kahramanları. Birbirini tetikleyen bir sistemdi ve Vitor Parerira da bunun ürününü aldı. Ancak bu karşılaşmaların öğretmesi gereken detaylar da vardı ve bunların üstüne hiç çalışmayıp, mevcut statükonun yeteceğine inandı; elbette yanıldı. Mesut Özil veya Valencia üstünden klasik eleştiri yapmak işin kolayı. Bir teknik adam bu iki yıldızından vazgeçiyorsa, oynattıklarından verim almayı düşündüğünden. Muhammed, Pelkas ve Berisha üçlüsü, hangi performans veya devamlılık ile bunu hissettirdi? Cevabını bulmamız gereken soru bu. İlk üç günlük seride bir takımın fizik olarak bu kadar geri gitmesi anlaşılmaz. Önümüzdeki yedi günde yine iki maç yapacaklar.
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ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: Sistemi tartışılırken, sistemine uygun adamları kulübede bekletiyor adam! Fenerbahçe’nin beraberliklerine övgüler düzenler tek galibiyeti olmayan Başakşehir’e net bir skorla mağlup olmaya ne derler bilinmez ama Fenerbahçeliler için berbat bir manzara var ortada. Fenerbahçe’nin Mesutsuz, Valenciasız ve Mert Hakansız çıktığı ilk yarıda Başakşehir Fenerbahçe defans üçlüsüne hiç dokunmadı, orta sahasını ve ileri üçlüsünü on kişiyle ablukaya aldı. Şimdi… Aykut Kocaman topun ağzından döndü ama Pereira onun bıraktığı yere doğru gidiyor yavaş yavaş. Ligin beşinci haftası bitti ve bu saatten sonra Pereira’nın 60-70 metre depar atamayan, iki yönlü olmayan, dörtlü orta saha kanatlarıyla oynatmaya çalıştığı sistem tartışmaya açılacak önce. Sonra da Pereira’nın kendisi.
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İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: Vitor Pereira'nın tercihlerinde de önemli sıkıntılar vardı. Meyer'i hangi özelliğinden dolayı oynattığını anlayamadım. Başakşehir'in 18 pasın ardından golü attığını düşünürsek Fenerbahçe'nin takım savunmasında rakibe ne kadar uzak oynadığını anlayabiliriz. Pereira'nın ilk 11 düzeniyle fazla oynamasını doğru bulmuyorum. 2. yarıda önce Valencia, Rossi, sonrasında da Novak, Mert Hakan ve Mesut oyuna dahil oldu. Ancak Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi çok iyi kilitledi. F.Bahçe de bu kilidi açamayınca önemli bir 3 puan kaybetti
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ERMAN TOROĞLU/SABAH: Vitor Pereira arkada üçlü oynatıyor. Orta saha kalabalık olacak, bekler gidip gelecek. Bakın sevgili arkadaşlar; üçlü savunma oynamak için forvette, orta sahada ona göre adamın olacak. Sen 'üçlü oynatacağım' deyip bunlarla oynarsan; olmaz. Bu kadar basit! Şu konuşuluyor, hem de bunu futbolun içinden gelenler söylüyor. İşte 'İtalya oynattı, Mancini oynattı.' Ya arkadaşlar Mancini oynatır. Onun elinde bin tane futbolcu var. Oynatacağı futbolun mantığına göre o bin tane futbolcudan seçim yapıyor. Futbolcuları milli takıma alırken transfer yapmıyor. Senin böyle bir şansın yok. Serdar'dan üçlü savunma adamı olmaz. Çünkü Serdar şampiyonluğa oynayan bir takımda; dörtlü savunmada bile oynamaz. Üçlü savunma oynatacaksan önce 'kadron müsait mi' bir bakacaksın! Bu işin 4-4-2'si, 4-3-3'ü yok. Futbolda şu var: Topu kapınca hücum edeceksin. Kaptırır kaptırmaz topla kendi kalenin arasına gireceksin.
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ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: Aykut Kocaman'ın herkesin bildiği alışılmış genel bir taktik stratejisi var. Temel ilke kontrollü anlayış ve de rakip ataklarda takım halinde topun arkasına geçip alan daraltarak savunma kurgusu uygulamak. Herkesin övgüler yağdırdığı Pereira dün gece çok ciddi teknik adam yanlışları sergiledi. Öncelikle ilk 11'inin bu tip rakip karşısında üretkenlik sağlaması mümkün değildi. Meyer'in hem maç eksiği var hem de arkadaşlarını tanımıyor. İleri uçta solda kanat forveti özelliği olmayan Pelkas, sağda genç Muhammed. Ayrıca daha hazır olmayan santrfor Berisha. İlk yarı, al gülüm ver gülüm şeklinde geçti. Başakşehir sadece bir pozisyon buldu. Onda da Visca'nın asistinde Okaka'yla skor avantajı sağladı. Fenerbahçe'nin ise pozisyonu yoktu.
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ÖMER ÜRÜNDÜL: İkinci yarıya Pereira iki değişiklikle başladı. Sonra iki daha değiştirdi. Sonra da beşinci değişikliği yaptı. Maç tek kale ama bir duran topta Valencia'nın kafası dışında tek pozisyonu yok. İlk yarıda işe yaraması mümkün olmayan görev yeri değişikliği yaptı Pereira. Osayi ile Ferdi'nin yerini değiştirdi. Sonra da Pelkas ve Muhammed'in. İkinci yarıdaki hamlelerle de takım tam bir çorbaya döndü. Sonuçta 3 puan kayıp.
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SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: Maçta Vitor Pereira'nın hem başlangıç 11'inde hem de özellikle değişikliklerinde ciddi hatalar olduğu kesindir. Lakin şurası da bir gerçek ki F.Bahçe'nin transfer kalitesi kesinlikle rakiplerinden geride. Berisha ikinci bir Kemal Ademi vakası olma yolunda. Rossi iyi bir oyuncu ama önce 2 - 3 ay sadece salona sokulup fizik çalışması şart. Her omuzda uçuyor. Türkiye ligi gerçeklerine uzak bir fizik yapısında.. Max Meyer de Zajc ve Sosa geldiğinde Mert Hakan'ın da arkasında 4. tercih olur. Şampiyonluk isteniyorsa bu dar kadroyla devre arasına kadar maksimum verimle gidip en az 2 doğrudan kalite takviyesi yapılmalı. 4 yıldır yapıldığı gibi "Belki prens çıkar" diye kurbağa öpülmemeli. Doğrudan prens olmuş isimler alınmalı. Vitor Pereira da Muhammed'den sol kenar; Diego'dan kapalı savunma çilingiri; Berisha'dan santrafor üretmeye çalışmamalı. Benim açımdan en büyük hayal kırıklığı ise Fenerbahçe'nin hiç oynamadığı ve istemediği bir oyuna dönüp doldur boşaltla skor bulmak istemesiydi. Caner'in ruhu sahadaydı sanki. İlk golü yediği ilk müsabakada bu kadar kendi oyununun dışına çıkmak kabul edilemez. Bu ligi bilen bir hoca olan Pereira'nın çok acilen kendi fikirlerine olan aşkını sorgulaması gerek.
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ENGİN VEREL/AKŞAM: Fenerbahçe, Avrupa dönüşü Başakşehir karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Peki dinlendirilmeye çekilen futbolculardan biri kimdi tahmin edin: Mesut Özil... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bundan bir süre önce, "Hocamız, oyun sistemini Mesut Özil'e göre kurgulayacak" tarzında açıklamalar yapmıştı. Mesut dün 11'de olmadığına göre demek ki F.Bahçe'nin oyun sistemi de "dinlendirilmeye" alınmış! Kimse yorgunluk bahanesine sığınmasın... Beşiktaş da Avrupa maçı oynadı, üstüne Antalya karşısında bir sürü sakat verip 2-0 geri düştü. Ama savaşçı ruhla eksik olmasına rağmen 3 puanı aldı. F.Bahçe'de böyle bir ruh gören veya o ruha dair bir ışık fark eden haber versin.