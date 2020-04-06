T24 LogoT24 Logo

Sosyal medyada, "Hayvanlarınız Covid-19 taşıyıcısı değildirler; evcil hayvanlarınızı lütfen sokağa terk etmeyin" kampanyası

06 Nisan 2020 12:38

130

Sosyal medyada, "Hayvanlarınız Covid-19 taşıyıcısı değildirler; evcil hayvanlarınızı lütfen sokağa terk etmeyin" kampanyası

230

Oyuncu Ayça Damgacı, yeni tip Koronavirüs'ün hayvanlar tarafından taşındığı dedikoduları nedeniyle insanların evcil hayvanlarını sokağa bırakmasına karşın, sosyal medyada bir kampanya başlattı. "Beraber yaşadığınız köpeklerin ve kedilerin, kuşların resimlerini paylaşma etkinliğine katılmaları için arkadaşlarıma çağrımdır" diyen Damgacı, "Hayvanlarınız Covid-19 taşıyıcısı değildirler!!! Evcil hayvanlarınızı lütfen sokağa terketmeyin" diye seslendi. Damgacı'nın paylaşımının altına, oyuncu Didem Soydan, TİHV Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, şarkıcı Ayta Sözeri başta olmak üzere yüzlerce insandan destek geldi.

330

Didem Soydan

430

TİHV Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı

530

Ayta Sözeri

630

Oyuncu Ayça Damgacı'nın başlattığı akımın altına gelen fotoğraflardan bazıları şöyle:

730

830

930

Sosyal medyada, "Hayvanlarınız Covid-19 taşıyıcısı değildirler; evcil hayvanlarınızı lütfen sokağa terk etmeyin" kampanyası

1030

1130

1230

1330

1430

1530

1630

1730

T24 editörleri de Oyuncu Ayça Damgacı'nın çağrısına destek oldu:

1830

1930

2030

2130

2230

2330

2430

2530

2630

2730

2830

2930

Sosyal medyada, "Hayvanlarınız Covid-19 taşıyıcısı değildirler; evcil hayvanlarınızı lütfen sokağa terk etmeyin" kampanyası

3030

Sosyal medyada, "Hayvanlarınız Covid-19 taşıyıcısı değildirler; evcil hayvanlarınızı lütfen sokağa terk etmeyin" kampanyası

ETİKETLER

sosyal medyahaberAyça Damgacıhyavanalrınızı sokağa terk etmeyinkampanyaçağrıevcil hayvanCovid-19koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24