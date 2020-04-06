Sosyal medyada, "Hayvanlarınız Covid-19 taşıyıcısı değildirler; evcil hayvanlarınızı lütfen sokağa terk etmeyin" kampanyası
06 Nisan 2020 12:38
130
Sosyal medyada, "Hayvanlarınız Covid-19 taşıyıcısı değildirler; evcil hayvanlarınızı lütfen sokağa terk etmeyin" kampanyası
230
Oyuncu Ayça Damgacı, yeni tip Koronavirüs'ün hayvanlar tarafından taşındığı dedikoduları nedeniyle insanların evcil hayvanlarını sokağa bırakmasına karşın, sosyal medyada bir kampanya başlattı. "Beraber yaşadığınız köpeklerin ve kedilerin, kuşların resimlerini paylaşma etkinliğine katılmaları için arkadaşlarıma çağrımdır" diyen Damgacı, "Hayvanlarınız Covid-19 taşıyıcısı değildirler!!! Evcil hayvanlarınızı lütfen sokağa terketmeyin" diye seslendi. Damgacı'nın paylaşımının altına, oyuncu Didem Soydan, TİHV Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, şarkıcı Ayta Sözeri başta olmak üzere yüzlerce insandan destek geldi.
330
Didem Soydan
430
TİHV Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı
530
Ayta Sözeri
630
Oyuncu Ayça Damgacı'nın başlattığı akımın altına gelen fotoğraflardan bazıları şöyle:
730
830
930
Sosyal medyada, "Hayvanlarınız Covid-19 taşıyıcısı değildirler; evcil hayvanlarınızı lütfen sokağa terk etmeyin" kampanyası
1030
1130
1230
1330
1430
1530
1630
1730
T24 editörleri de Oyuncu Ayça Damgacı'nın çağrısına destek oldu:
1830
1930
2030
2130
2230
2330
2430
2530
2630
2730
2830
2930
Sosyal medyada, "Hayvanlarınız Covid-19 taşıyıcısı değildirler; evcil hayvanlarınızı lütfen sokağa terk etmeyin" kampanyası
3030
Sosyal medyada, "Hayvanlarınız Covid-19 taşıyıcısı değildirler; evcil hayvanlarınızı lütfen sokağa terk etmeyin" kampanyası