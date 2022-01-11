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Sosyal medyada Enes Kara tepkisi: "Kadınlardan, gençlerden, ormanlardan, hayvanlardan, geleceğimize umut olan her şeyden, elinizi çekin!"

Üniversite öğrencisi Enes Kara cemaat yurdunda yaşadığı baskıdan ötürü yaşamına son verdi. Sosyal medyada Enes Kara üzerinden cemaat yurtları üzerinden iktidara tepkiler yükseldi.

11 Ocak 2022 20:17

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Üniversite öğrencisi Enes Kara cemaat yurdunda yaşadığı baskıdan ötürü yaşamına son verdi. Sosyal medyada Enes Kara üzerinden cemaat yurtları üzerinden iktidara tepkiler yükseldi.

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İşte o tepkilerden bazıları:

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Sosyal medyada Enes Kara tepkisi: "Kadınlardan, gençlerden, ormanlardan, hayvanlardan, geleceğimize umut olan her şeyden, elinizi çekin!"

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Sosyal medyada Enes Kara tepkisi: "Kadınlardan, gençlerden, ormanlardan, hayvanlardan, geleceğimize umut olan her şeyden, elinizi çekin!"

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Sosyal medyada Enes Kara tepkisi: "Kadınlardan, gençlerden, ormanlardan, hayvanlardan, geleceğimize umut olan her şeyden, elinizi çekin!"

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Sosyal medyada Enes Kara tepkisi: "Kadınlardan, gençlerden, ormanlardan, hayvanlardan, geleceğimize umut olan her şeyden, elinizi çekin!"

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Sosyal medyada Enes Kara tepkisi: "Kadınlardan, gençlerden, ormanlardan, hayvanlardan, geleceğimize umut olan her şeyden, elinizi çekin!"

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Sosyal medyada Enes Kara tepkisi: "Kadınlardan, gençlerden, ormanlardan, hayvanlardan, geleceğimize umut olan her şeyden, elinizi çekin!"

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Sosyal medyada Enes Kara tepkisi: "Kadınlardan, gençlerden, ormanlardan, hayvanlardan, geleceğimize umut olan her şeyden, elinizi çekin!"

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Sosyal medyada Enes Kara tepkisi: "Kadınlardan, gençlerden, ormanlardan, hayvanlardan, geleceğimize umut olan her şeyden, elinizi çekin!"

1113

Sosyal medyada Enes Kara tepkisi: "Kadınlardan, gençlerden, ormanlardan, hayvanlardan, geleceğimize umut olan her şeyden, elinizi çekin!"

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Sosyal medyada Enes Kara tepkisi: "Kadınlardan, gençlerden, ormanlardan, hayvanlardan, geleceğimize umut olan her şeyden, elinizi çekin!"

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Sosyal medyada Enes Kara tepkisi: "Kadınlardan, gençlerden, ormanlardan, hayvanlardan, geleceğimize umut olan her şeyden, elinizi çekin!"

enes karatarikatcemaatyurt
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