Sony 2021 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
Dünya Fotoğrafçılık Organizasyonu tarafından düzenlenen 2021 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri kazananları çevrimiçi etkinlikle açıklandı
16 Nisan 2021 08:31
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Birinciliği Zimbabwe'den "Afrikalı Viktoryen" portresi ile Tamary Kudita kazandı. Birinciliği kazanan Kudita, "Fotoğrafım, kökleri tarihte olan güncel varlığa bir saygı niteliğinde. Eserimin merkezinde, Afrika'nın temsilinin önemi var. Zimbabve sanatını ortaya koymama imkan tanındığı için müteşekkirim" dedi.
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Yarışmanın Açık Sokak Fotoğrafçılığı kategorisinde birinci seçilen Türk fotoğrafçı F. Dilek Uyar'ın Dezenfeksiyon isimli çalışması oldu.
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Vahşi yaşam ve doğa alanındaki ödülü ise Luis Tato kazandı. Tato, Doğu Afrika'daki çekirge istilasını fotoğrafladı.
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Yarışmanın Açık Manzara kategorisinin birincisi İspanyol fotoğrafçı Juan López Ruiz'in 'Lavanta Tarlasında Elektrik Fırtınası' görüntüsü.
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Belgesel dalında ise birincilik Kenya'daki krizantem çiçeği üretimini fotoğraflayan İtalyan Vito Fuco'nun oldu.
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Açık Seyahat kategorisinde birinci seçilen Vietnamlı fotoğrafçı Khanh Phan'ın 'Balık Kurutulurken' isimli fotoğrafında Vung Tau eyaletindeki Long Hai balık pazarı görüntülendi
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Yaratıcılık dalında birincilik NASA fotoğraflarıyla Jet Propulsion Laboratory fotoğraflarını birleştiren İngiliz Mark Hamilton'ın oldu.
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Açık Doğal Dünya & Vahşi Yaşam kategorisinde birincilik kazanan Estonyalı fotoğrafçı Cristo Pihlamäe'nin Küçük Öpücük isimli çalışması.
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Profesyonel Spor kategorisinde birincilik kazanan Suriyeli fotoğrafçı Anas Alkharboutli'nin sunduğu görüntüler, Suriye'nin Aljiina kentinde çocuklara hizmet veren karate okulunda çekildi.
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İngiltere'nin kuzeyinde yaşayanları fotoğrafladığı serisiyle İngiliz Craig Easton "Yılın Fotoğrafçısı" ödülünü kazandı.
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Mimari fotoğraf dalındaki ödül, hayvan krematoryumuna dönüştürülen eski bir askeri binayı gösteren fotoğrafıyla Çek Cumhuriyeti'nden Tomas Vocelka'nın oldu
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İngiltere'den Laura Pannac çeşitli insan portreleriyle Portfolyo ödülünü aldı.
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Yılın Genç Fotoğrafçısı ödülü "Gerçekten kaçış yok" adlı fotoğrafıyla, Hindistan'dan 19 yaşındaki Pubarun Basu'ya verildi.
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Öğrenci yarışmasını Stellenbosch Tasarım ve Fotoğraf Akademisi'nden Coenraad Heinz Torlage "Güney Afrikalı Genç Çiftçiler" serisi ile kazandı.
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Profesyonel Manzara kategorisinin birincisi İranlı fotoğrafçı Majid Hojjati'nin 'Sessiz Ortamlar' isimli fotoğraf serisinden bir kare
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Profesyonel Çevre kategorisinde birincilik ödülü kazanan İtalyan fotoğrafçı Simone Tramonte'nin çalışması
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Yarışmanın Profesyonel Portre kategorisinde birinci seçilen ve Yılın Fotoğrafçısı ödülünü alan İngiliz fotoğrafçı Craig Easton'un Bank Top isimli fotoğraf serisinden bir kare. Yazar ve akademisyen Abdülaziz Hafız ile işbirliği yapan Easton, İngiltere’nin kuzeyinde yer alan küçük bir topluluğun fotoğraflarını çekti. Fotoğrafçı Bank Top projesiyle mahallenin tarih boyunca karşılaştığı zorukları, sömürgeciliğin tarihsel mirasını ve bu mirasın bıraktığı sorunları anlatmayı hedefliyor.