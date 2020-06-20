Son seçim anketi: 4 parti barajı geçiyor

MAK Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketinde AKP'nin oy oranı yüzde 35.5 olarak belirlendi. Aynı ankette CHP yüzde 25.3, MHP yüzde 10,8, İyi Parti yüzde 11, HDP ise yüzde 9.3'lük kesimin desteğini aldı.
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Erken seçim iddiaları konuşulurken MAK Danışmanlık, Türkiye genelinde 30 büyükşehirle 15 il ve ilçelerinde yapmış olduğu araştırmanın sonucunu kamuoyuna sundu.
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Ankette, "24 Haziran seçimlerinde (son yapılan genel seçimde) oy verdiğiniz siyasi partiye yarın seçim olsa oy verme tercihiniz değişir mi?" sorusu da soruldu. Soruya verilen yanıtlarda HDP seçmeninin yüzde 85'i, CHP ve İyi Parti seçmeninin yüzde 80'i, MHP seçmeninin yüzde 75'i ve Saadet Partisi seçmeninin yüzde 70'i 'kararım değişmez' yanıtı verirken AKP seçmeni arasında bu oran yüzde 65'e kadar geriliyor.