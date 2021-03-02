Son 7 sezonun F1 şampiyonu Mercedes-AMG Petronas, yeni otomobili W12'yi tanıttı
Son 7 senedir Formula 1'i domine eden Mercedes-AMG Petronas, 2021'de pistte olacak W12'yi tanıttı. İşte W12'nin paylaşılan ilk fotoğrafları...
02 Mart 2021 14:25
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Son 7 senedir Formula 1'i domine eden Mercedes-AMG Petronas, 2021'de pistte olacak W12'yi tanıttı
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Otomobilin tasarımı genel olarak geçen seneyi andırsa da hızını artırmak için ufak değişiklikler yapıldı.
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Gümüş Oklar'ın otomobili, geçen sene aldığı kararı sürdürerek bu sene de ırkçılık karşıtı mesaj vermek için siyah renkte bir otomobil ile yarışacak.
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W11'in arka tarafında geçen sene Mercedes'in ironik logosundaki yıldız yer alıyordu. Bu sene ise bu kısımda AMG logosu var.
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Mercedes'in son dönemdeki başarısında yönetici olarak büyük rol oynayan ve 2019'da hayatını kaybeden efsane pilot Niki Lauda'nın doğum gününde paylaşılan detayda kendisine adanan kırmızı yıldızın yine otomobilde olduğu görülmüştü. Mercedes, Niki'nin hayatını kaybetmesinden bu yana otomobillerinde kendisine adanan bir kırmızı yıldız taşıyordu. Takım, bu geleneğin "sonsuza kadar" süreceğini ifade etmişti.
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Geçen sezon üst üste 7. şampiyonluğunu kazanan Mercedes, bu sezon da kendilerine son 4 şampiyonluğu getiren Lewis Hamilton-Valtteri Bottas ikilisi ile yarışacak.