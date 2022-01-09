Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a Ticari Ataşe olarak atanması tepki topladı
Manisa Soma'da 2014’te yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasını protesto eden bir vatandaşı tekmeleyen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atandığı ortaya çıktı
09 Ocak 2022 18:52
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Birçok siyasetçi bu atamayı protesto ederken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Elektriğe, akaryakıta, vergi ve harçlara fahiş zamlar yapılacak ki millete tekme atan saray danışmanlarının çarkları dönsün" dedi.
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Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 günü madende 301 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı iken ilçeyi ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, polislerin arasındaki bir protestocuyu tekmelerken görüntülenmişti. Yusuf Yerkel’in, Ticaret Bakanlığı tarafından kısa süre önce Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atandığı ortaya çıktı.
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Bu duruma birçok siyasetçi tepki gösterdi. Bazı tepkiler şöyle:
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Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a Ticari Ataşe olarak atanması tepki topladı
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Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a Ticari Ataşe olarak atanması tepki topladı
66
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a Ticari Ataşe olarak atanması tepki topladı