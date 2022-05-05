Sol gözünün kör olduğu iddia edilmişti; Gönül Yazar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
05 Mayıs 2022 11:46
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Sol gözünün kör olduğu iddia edilmişti; Gönül Yazar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Türk sanat müziğinin 'Taş bebek' lakaplı ismi Gönül Yazar, sol gözünün kör olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu Yazar'ın geçirdiği ev kazası sonucu sol gözünün kör olduğu ve sağ gözünün de bulanık gördüğünü söylemişti. Gönül Yazar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
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Sabah gazetesinin aktardığına göre, sağlığının gayet iyi olduğunu belirten Gönül Yazar, "Gözümle alakalı olarak altı ay önce katarakt ameliyatı oldum. Bir süre de tedavim devam etti. Görmeyle alakalı bir sıkıntım yok ve sağlığım yerinde" dedi.