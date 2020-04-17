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Sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbul'da sokaklarda kalabalık arttı

17 Nisan 2020 15:09

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Sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbul'da sokaklarda kalabalık arttı

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Koronavirüs’le mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar İstanbul’da sokakları ve pazarları doldurdu.

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Koronavirüs’le mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar İstanbul’da sokakları ve pazarları doldurdu. Güneşli havanın da etkisiyle trafiğe kapalı olan Bakırköy ve Şirinevler Meydanı'nda vatandaşların yoğunluğu görüldü. Bazı vatandaşlar alışveriş yaparken bazıları da banklarda oturmayı tercih etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları da görüldü.

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