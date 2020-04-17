Sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbul'da sokaklarda kalabalık arttı
17 Nisan 2020 15:09
119
Sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbul'da sokaklarda kalabalık arttı
219
Koronavirüs’le mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar İstanbul’da sokakları ve pazarları doldurdu.
319
Koronavirüs’le mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar İstanbul’da sokakları ve pazarları doldurdu. Güneşli havanın da etkisiyle trafiğe kapalı olan Bakırköy ve Şirinevler Meydanı'nda vatandaşların yoğunluğu görüldü. Bazı vatandaşlar alışveriş yaparken bazıları da banklarda oturmayı tercih etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları da görüldü.