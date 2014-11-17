Şişme kadınlar böyle üretiliyor

Türkiye'den de büyük talep gören şişme bebekler, fabrikada görüntülendi. (Kaynak : Radika)
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Türkiye'den de büyük talep gören şişme bebekler, fabrikada görüntülendi.
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Ningbo şehrinde yer alan fabrikada, müşteriler için binlerce şişirilebilen kadın oyuncaklar bulunuyor. 5 yıl önce kurulan fabrika, temel olarak en çok talep olan 4 piyasaya satış yapmış. Çin, Japonya ve Güney Kore'nin yanı sıra Türkiye de bu oyuncaklara ilk olarak yoğun talep olan piyasalardan biri.
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Fabrika yetkilileri şu anda tüm dünyaya satış yaptıklarını anlatıyor. Fabrika çalışanı Lili Hsing, "İlk başladığımda tek çeşit şişme bebeğimiz ve sınırlı talep vardı. Şimdi tüm dünyadan talep gören 10 farklı çeşit bebeğimiz var, en üst düzey kalite olanı dahil" diye konuştu.
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Yaklaşık 100 TL'ye satılan PVC ve kauçuktan yapılan binlerce şişme bebeğin etrafında çalışmanın dev bir morgda çalışmaya benzediğini söylüyor, fabrikada çalışan Shu Mai.
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40 yaşındaki Çinli çalışan, "Gerçek olmadıklarını biliyorum, onları alan erkekler de biliyor. Ancak online satışlarımızda bebeklerimize isim veriyoruz ve müşterilerimiz de artık şişme bebeklerimizi isimleriyle sipariş ediyorlar. Bebeklerimizin bu kadar talep görmesinin bir nedeni kaliteleri. Güzel görünüyorlar, kolayca şişiriliyorlar ve havaları hızlıca inmiyor. Müşterilemiz bunu seviyor." açıklamalarını yaptı.