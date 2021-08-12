Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
12 Ağustos 2021 13:46
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Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
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Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
318
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
418
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
518
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
618
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
718
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
818
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
918
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
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Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
1118
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
1218
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
1318
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
1418
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
1518
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
1618
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
1718
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
1818
Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi
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