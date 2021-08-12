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Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

12 Ağustos 2021 13:46

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Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

218

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

318

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

418

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

518

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

618

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

718

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

818

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

918

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

1018

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

1118

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

1218

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

1318

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

1418

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

1518

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

1618

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

1718

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

1818

Sinop'ta sel: Ayancık ilçesinde oluşan tahribat havadan görüntülendi

sinopsel
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