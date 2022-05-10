Sınırlı sayıda üretilecek Porsche 911 Sport Classic tanıtıldı
Spor otomobil firması Porche, geçmişin ruhunu yansıtan, 911 Sport Classic modelini tanıttı
10 Mayıs 2022 08:36
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Araç, marka tarinin en güçlü manuel şanzımanlı modeli olarak lanse ediliyor. 3,7 litrelik çift turbo motor, 550 beygirlik gücünü yola yalnızca arka tekerlekler aracılığıyla aktarıyor.
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911 Turbo ve 911 GTS modellerini temel alan süspansiyon, yüksek performans gereksinimlerini karşılıyor.
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Aracın teknolojik tarafında ise karbon fiber ile güçlendirilmiş tavan, LED-Matrix farlar öne çıkıyor.
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Arka tekerlekten yönlendirme, aktif viraj denge çubukları ve otomobilin sürüş yüksekliğini 0,4 inç azaltan Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) araçta bulunan özelliklerden.
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2022 yılının sonunda satışa çıkması beklenen 911 Sport Classic'ten sadece 1.250 adet üretecek.
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Sınırlı sayıda üretilecek Porsche 911 Sport Classic tanıtıldı
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