Sıla'dan 6 yıl sonra yeni albüm
22 Mayıs 2022 15:47
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Türk Pop Müziği’nin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla Gençoğlu’nun yeni albümü ‘Şarkıcı’ tüm dijital platformlarda yayınlandı.
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Sony Müzik Türkiye etiketiyle çıkan albümün prodüktörlüğü Sıla’ya ait.
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Sanatçının parçalara yazar olarak yine imzasını attığı ‘Şarkıcı’da Kalksın Uyuyanlar, Velhasıl, Sek, Başgan, Metelik, Yolcudur Abbas gibi 15 yeni şarkı yer alıyor.
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Şiirle açılan ve şiirle kapanış yapan albüm ile kendi yazdığı şarkıları seslendiren sanatçının ozan yönü bir kez daha öne çıkıyor.
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Sıla’nın altı yıl aradan sonra çıkardığı Şarkıcı’dan önceki albümü ‘Mürekkep’ 2016’da yayınlanmıştı.
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