Şeyma Subaşı'dan iddialara yanıt: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
21 Nisan 2022 11:48
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Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı'nın, maddi açıdan zor günler geçirdiği ve bu nedenle eski sevgilisinin aldığı hediyeleri sattığı ileri sürüldü.
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Şeyma Subaşı haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Şeyma Subaşı'nın ikinci el lüks ürünler alan mağaza ve internet sitelerine onlarca kıyafet, aksesuar sattığı yerine ise replika ürünler satın aldığı iddia edildi.
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Şeyma Subaşı şu açıklamayı yaptı: “Bugün hakkımda çıkan yeni bir yalan haberle uyanmışken bu vesileyle sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istedim. Yarın, şimdiye kadar yaptığımız gibi kendi kıyafetlerimden seçtiğim parçaları sokak hayvanları yararına satışa çıkarmak üzere hesabıma yükleyeceğiz.”
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"Benim bugüne kadar şahsi eşyalarımdan hiçbirini kendi çıkarım uğruna satmak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Allah da hiçbir zaman bu duruma düşürmesin."
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“Son yıllarda almanın değil paylaşmanın daha değerli olduğunu dünyamızı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için sürdürülebilirliği ön plana çıkarmak gerektiğini her seferinde dile getiriyorum. Yani keşke herkes bize verilen bu güzel aklı 'daha faydalı ne yapabilirim?' diye düşünerek kullansa. Her neyse, yalan haberinizin zamanlaması için ayrıca teşekkürler."