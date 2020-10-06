Serdar Oral toprağa verildi; eşi Özgü Namal cenaze törenine katılamadı
Özgü Namal’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Ahmet Serdar Oral, son yolculuğuna uğurlandı.
06 Ekim 2020 22:56
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Özgü Namal, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eşi Serdar Oral'ın cenaze törenine katılamadı. Namal, törene üzerinde “Biricik eşim ve babamız” yazılı çelenk koydurdu.
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Tv100'ün haberine göre; eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koyduran Özgü Namal cenaze törenine katılamadı. Ünlü oyuncunun evde çocuklarının yanında olduğu öğrenildi. Kaynak Yeniçağ: Özgü Namal eşinin cenaze törenine katılamadı, çelenk detayı dikkat çekti, Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı
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Serdar Oral, bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haberi alan Oral'ın eşi Özgü Namal da hastaneye geldi. Özgü Namal, 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve Muğla, Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti.
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Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz'de gözlerden uzak bir şekilde yaşam sürüyordu.
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Muğla'da kiraladıkları köy evinde yaşayan Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral 53 yaşındaydı