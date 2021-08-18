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Selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk toplanıyor

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen 35 bin ton tomruk, dalgıçların da desteğiyle 8 tekneyle toplanıyor

18 Ağustos 2021 11:26

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Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta sel sularıyla Ayancık Deresi'nden denize taşındı.

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İlçeye 38 kilometre uzaklıkta İncirpınarı köyü sahiline vuran tomruklar, 6 kilometre boyunca sahile yayıldı. Sahildeki tomruklar, görevliler tarafından toplanıyor.

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Karadeniz açıklarına sürüklenen tomruklar ise 8 dalgıcın desteğiyle 8 tekneyle kıyıya taşınıyor.

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Sahilde bekleyen iş makineleriyle kamyonlara yüklenen tomrukların güvenli bir yere naklinin sağlandığı bildirildi.

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Selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk toplanıyor

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Selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk toplanıyor

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Selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk toplanıyor

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Selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk toplanıyor

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Selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk toplanıyor

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Selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk toplanıyor

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Selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk toplanıyor

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