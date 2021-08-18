Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta geriye kalanlar...
18 Ağustos 2021 15:30
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen iş yerlerinin son durumu, selin verdiği zararı gözler önüne seriyor.
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İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi, binaların yanı sıra iş yerlerine de büyük zarar verdi.
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel nedeniyle zarar gören iş yerlerini temizlemeye devam ediyor.
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Sel nedeniyle duvarları yıkılan, balçık yığınlarıyla kaplanan iş yerlerinin temizlenmesinin ardından geriye kalan duvarlardaki izler ve bir köşeye toplanmış çamur içindeki malzeme ile ürünler, felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor.
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yaşanan sel nedeniyle şu kadar Kastamonu'da 62 kişi olmak üzere toplamda 78 kişi hayatını kaybetti.