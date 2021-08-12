Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
12 Ağustos 2021 13:43
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Sel felaketi nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor.
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İlçede sel felaketinin ilk gününde bir bina tamamen yıkılırken yanındaki binada ise hasar meydana geldi.
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Felaketin ikinci gününde ise başka bir binada daha kısmen hasar oluştu. Yıkılma tehlikesi bulunan iki bina, görevlilerce tahliye edildi. Yıkılan binada arama kurtarma çalışması yapılıyor.
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, Ezine Çayı mevkisinde yıkılan bir apartmanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.
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Ekiplerin yoğun çalışması drone ile havadan görüntülendi.
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Kastamonu'daki sel felaketinde şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti.
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Fotoğraflar: AA
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor